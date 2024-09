PSG : Luis Enrique l’a validé, il déballe tout !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a mis en place une véritable révolution sur, et en dehors du terrain. Ancien coach des U19 du club parisien (2021-2024), Zoumana Camara est longuement revenu sur sa relation avec l’Espagnol. Une relation très fluide et saine à en croire l’ancien défenseur central.

Il est désormais le seul maître à bord. Après de longues années de discorde au niveau de son fonctionnement, le PSG s’est tourné vers une gouvernance beaucoup plus saine lors de l’été 2023. Cette révolution parisienne a été illustrée par l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du club de la capitale.

Mercato - PSG : La prochaine signature est déjà choisie ! https://t.co/c1FeSrK7Xx pic.twitter.com/8HGj3QSujU — le10sport (@le10sport) September 26, 2024

Luis Enrique mise sur la jeunesse au PSG

Doté d’une vision bien concrète du football et du professionnalisme, Luis Enrique tente ainsi de mener le navire parisien vers les sommets. Pour cela, et avec l’aide du conseiller sportif Luis Campos, Luis Enrique s’est entouré de jeunes joueurs très prometteurs et dont l’état d’esprit était irréprochable. Mais l’entraîneur du PSG a également pioché au niveau du centre de formation avec les arrivées de Senny Mayulu et de Yoram Zague en équipe première la saison passée. Ancien coach des U19 du PSG de 2021 à 2024, Zoumana Camara s’est livré sur sa relation avec Luis Enrique.

« Il a toujours été à l’écoute et on a toujours eu les joueurs quand on en a eu besoin »

« Il y avait un échange qui était régulier et fluide (entre les staffs des deux équipes). Il prenait des renseignements sur les joueurs et sur la manière dont ça se passait pour eux en séance », a confié l’ancien défenseur central auprès du Parisien. « Il a toujours été à l’écoute et on a toujours eu les joueurs quand on en a eu besoin pour certaines rencontres ou pour la Youth League. Il est aussi venu voir des matchs et c’est important. Lui trouve ça normal d’ailleurs et nous a félicités pour notre travail mais pour nos jeunes joueurs, sa présence est une stimulation supplémentaire. Il a parfois fallu les canaliser (rires) ».