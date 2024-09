PSG : Un crack explose, il dévoile les coulisses

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lancé en professionnel en 2022 par Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery a peu à peu franchi tous les paliers au PSG. Le numéro 33, à seulement 18 ans, est vu comme un titulaire indiscutable par Luis Enrique, et représente l’avenir radieux dans la capitale. Ancien coach des U19, Zoumana Camara s’est livré sur l’ascension fulgurante du natif de Montreuil.

Le PSG mise désormais sur la jeunesse. En quête de construction d’un projet à long terme, le club parisien n’hésite plus à recruter des jeunes joueurs très prometteurs, comme cela a pu être le cas cet été avec les venues de Désiré Doué ou de João Neves. Mais Paris fait désormais davantage confiance à son centre de formation, considéré comme l’un des meilleurs de France. Titulaire quasi-indiscutable avec Luis Enrique, Warren Zaïre-Emery symbolise cette nouvelle vague de Titis du PSG.

Warren Zaïre-Emery, symbole d’une nouvelle génération au PSG

Si par le passé, le club de la capitale ainsi que ses dirigeants ont souvent été pointés du doigt pour cette absence de confiance envers les jeunes du centre de formation, cette époque est désormais révolue. Cette saison, en plus de Zaïre-Emery, Yoram Zague, Senny Mayulu, et Ibrahim Mbaye vont tous être inclus dans la rotation mise en place par Luis Enrique, qui dispose d’éléments plus que prometteurs. Ancien coach des U19 du PSG de 2021 à 2024, Zoumana Camara s’est livré sur la réussite de Warren Zaïre-Emery.

« Tout s’est fait de manière très linéaire pour lui »

« C’est la mienne comme celle des autres éducateurs qui l’ont eu en U 13, U 14 ou avant. De manière imagée, j’aime bien comparer ce processus à celui d’une chaîne de construction », a lâché l’ancien défenseur central auprès du Parisien. « Dans cette chaîne, je suis arrivé à un moment où il est en avance de par son talent et donc il arrive déjà dans les derniers réglages avant d’aller plus haut. Je l’ai fait jouer en Youth League, il avait 15 ans. Tout s’est fait de manière très linéaire pour lui ».