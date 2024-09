70M€ : Le PSG a-t-il réalisé l’affaire du siècle ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les recrues arrivées au PSG lors du dernier mercato estival, on retrouve notamment le nom de Joao Neves. Le milieu de terrain portugais est arrivé en provenance de Benfica, moyennant 70M€, bonus compris. Un investissement important de la part du club de la capitale, mais voilà que la valeur de Neves pourrait finalement être plus importante. Le PSG aurait-il alors réalisé l’affaire du siècle ?

Outre le fait de devoir remplacer Kylian Mbappé, le PSG avait une autre priorité pour ce mercato estival. En effet, le club de la capitale souhaitait attirer un nouveau milieu de terrain. Pour cela, Luis Campos a trouvé son bonheur au Portugal, du côté du Benfica Lisbonne. C’est ainsi Joao Neves qui a été recruté et pour s’offrir le nouveau joyau du football lusitanien, le PSG n’a pas hésité à dépenser 70M€. Une excellente affaire sur le papier d’autant que le10sport.com vous avait révélé que Benfica souhaitait initialement récupérer 120M€, le montant de la clause libératoire de Joao Neves.

Un joueur qui « n’a pas de prix »

Président du Benfica, Rui Costa a dévoilé qu’il s’était résolu à accepter l’offre du PSG pour Joao Neves, après avoir refusé d’autres propositions plus basses. Un transfert bouclé toutefois à contrecoeur par le club lisboète qui aurait aimé garder le Portugais, qui ne voulait d’ailleurs pas partir. A Benfica, on a finalement jugé que 70M€ était le prix du marché, bien que la valeur de Joao Neves serait plus importante. « Un joueur avec le charisme et la valeur de João, nous pensons tous qu'il n'a pas de prix », a tout simplement assuré Rui Costa. 60M€ + 10M€ de bonus pour un joueur qui « n’a pas de prix », ça a tout d’une excellente affaire pour le PSG…

Joao Neves déjà décisif avec le PSG

Si certains peuvent tout de même estimer que le PSG a payé beaucoup trop avec ces 70M€, bonus compris, pour Joao Neves, ce dernier prouve sur le terrain depuis le début de la saison qu’il vaut cet investissement. En effet, le Portugais impressionne à chacune de ses apparitions avec le club de la capitale. Redoutable dans le pressing, Neves est également décisif. Après 5 journées de Ligue 1, il est tout simplement le meilleur passeur du championnat avec 5 passes décisives. Ça n’annonce donc que du bon pour la suite…

