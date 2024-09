Mercato : Rabiot annonce du lourd à l’OM, Guendouzi balance

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé la semaine dernière à l’OM, Adrien Rabiot a eu l’occasion d’échanger avec Mattéo Guendouzi. Très emballé par son arrivée à Marseille, ce dernier a indiqué que cette saison était très importante pour l’ancien joueur du PSG et qu’il était impatient à l’idée de faire ses débuts sous le maillot olympien.

Comme beaucoup, Mattéo Guendouzi ne s'attendait pas à voir Adrien Rabiot débarquer à l’OM. Libre depuis son départ de la Juventus, le milieu de terrain âgé de 29 ans s’est engagé jusqu'en juin 2026 avec Marseille. Un renfort très important pour le club selon l’ancien Olympien.

« C’est une plus-value qui est vraiment très intéressante pour le club »

« On a tous été surpris un peu de voir Adrien Rabiot signer à l’Olympique de Marseille, mais voilà, Adri c’est un joueur qui a d’énormes qualités. On parle quand même du capitaine de la Juve, enfin l’ancien capitaine de la Juventus, international maintenant depuis de nombreuses saisons, titulaire en équipe de France aussi donc non forcément, c’est une plus-value qui est vraiment très intéressante pour le club et en tout cas, moi je lui ai déjà parlé de l’ambiance au Vélodrome. Je pense qu’il la connaissait déjà avant, mais il la connaissait en tant que rival donc maintenant, il va la connaître en tant que joueur de l’Olympique de Marseille », a confié Mattéo Guendouzi, dans un entretien accordé à Free FOOT.

« Il a à coeur de faire de très belles choses là-bas »

Le joueur de la Lazio a d’ailleurs pu échanger avec Adrien Rabiot, qui semble avoir de grandes ambitions avec l’OM : « Il m’a dit qu’en tout cas, cette année, il va être… Ca va être une saison importante pour lui, qu’il a à coeur de faire de très belles choses là-bas et qu’il a vraiment hâte en tout cas de découvrir le stade, la ferveur et ça vraiment c’est quelque chose de primordial aussi dans son choix je pense. »