OM : Avant Rabiot, De Zerbi doit trancher !

Arrivé à l’OM la semaine dernière, Adrien Rabiot n’a pas encore disputé ses premières minutes sous la tunique marseillaise. L’ancien crack du PSG est encore jugé trop juste, malgré sa reprise récente de l’entraînement collectif. En attendant de pouvoir compter sur sa nouvelle star, Roberto De Zerbi va devoir faire des choix importants.

L’OM dispose d’un effectif très solide. Auteur d’un mercato estival conséquent, le club marseillais s’est attaché les services d’Adrien Rabiot. Ancien joueur formé au PSG, le milieu de terrain français s’est engagé pour les deux prochaines années à Marseille, mais n’a toujours pas pu disputer ses premières minutes.

Adrien Rabiot encore trop juste physiquement

Encore trop juste physiquement, Rabiot a néanmoins repris les séances d’entraînement collectif. « Je pense qu'il faudra deux ou trois semaines à Rabiot pour se remettre à niveau. Il n'est pas là pour un ou deux mois, mais pour plusieurs années, on ne veut pas trop le presser au risque de le perdre. On aura plus de potentiel avec lui », expliquait Roberto De Zerbi en conférence de presse à propos de l’état de forme de l’ancien du PSG vendredi dernier.

De Zerbi doit se creuser la tête pour son entrejeu

Ce mercredi, l’Equipe révèle que le milieu de terrain titulaire de l’OM devrait ainsi être composé d’un double pivot Adrien Rabiot - Pierre-Emile Hojberg. En attendant, Roberto De Zerbi doit trancher, et dispose de plusieurs choix comme Ismaël Koné et Valentin Rongier pour les prochaines rencontres…