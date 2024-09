Mercato - PSG : Kolo Muani reçoit une demande spéciale pour un transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Coéquipier de Randal Kolo Muani au FC Nantes, Ludovic Blas a révélé qu'il avait demandé à l'attaquant du PSG de bien prendre soin de Désiré Doué, recruté cet été par le club de la capitale en provenance du Stade Rennais. Mais quoi qu'il arrive, l'ancien Nantais n'est pas inquiet pour le néo-Parisien.

Recruté cet été pour environ 60M€, bonus compris, Désiré Doué va retrouver le Stade Rennais vendredi soir qui se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour y défier le PSG. L'occasion pour Ludovic Blas de se confier sur son ancien coéquipier, tout en confiant qu'il a fait une demande à Randal Kolo Muani, qu'il a côtoyé au FC Nantes.

«Il ne voulait pas partir», le PSG a arraché un transfert https://t.co/ip2cOgaGb9 pic.twitter.com/N1ucHrdUuW — le10sport (@le10sport) September 25, 2024

Blas demande à Kolo Muani d'accompagner Doué

« J’ai envoyé deux ou trois messages à Randal pour qu’il le prenne sous son aile parce que quand t’arrives dans un grand club comme ça, ça ne doit pas être évident. Mais il a du caractère, il n’a pas froid aux yeux donc franchement, je n’ai aucun souci avec ça », lance le joueur du Stade Rennais en conférence de presse avant de poursuivre au sujet de Désiré Doué.

«C’est un phénomène»

« C’est un phénomène, je n’ai pas peur de le dire. C’est un jeune qui est bourré de talents. J’ai passé beaucoup de temps à parler avec lui la saison dernière. Je lui ai dit certaines choses, j’ai beaucoup parlé avec lui sur certaines situations de jeu, mais il n’a vraiment pas besoin de ça. C’est la qualité qu’il a. En espérant que tout se passe bien là-bas et qu’il joue le plus possible », ajoute Ludovic Blas.