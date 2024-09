«Il ne voulait pas partir», le PSG a arraché un transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dès l'ouverture du mercato, le PSG avait érigé en priorité le transfert de Joao Neves. Le jeune milieu de terrain portugais a mis du temps à signer à Paris, notamment à cause de l'Euro. Mais pas seulement. En effet, Rui Costa, président de Benfica, révèle que son joueur ne voulait pas partir.

Cet été, le PSG n'a pas hésité à lâcher 70M€, dont 10M€ de bonus, pour recruter Joao Neves en provenance de Benfica. Un transfert qui avait été érigé en priorité par le club de la capitale qui ne doit pas regretter son investissement compte tenu du début de saison du milieu de terrain portugais dont le transfert a grandement fait parler du côté du club lisboète. Rui Costa s'explique.

«C’est toujours une douleur de perdre un joueur comme ça»

« Quand on parle d’un jeune avec le charisme de João, c’est toujours une douleur de perdre un joueur comme ça. Nous avons continué à refuser des offres pour lui, qui étaient plus petites et arrivaient plus tôt, nous avons continué à augmenter les offres », lance le président de Benfica aux médias officiels du club avant de révéler que Joao Neves ne voulait pas partir.

«Il ne voulait pas partir, mais...»

« Il ne voulait pas partir, mais il y a des chiffres qui deviennent impossible à refuser pour le club et pour lui. 60M€, qui pourraient passer à 70M€… », ajoute Rui Costa.