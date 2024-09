Mercato : Qui est Diego Lopez, nouveau Directeur Sportif du RC Lens ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le RC Lens vient d’officialiser la nomination de Diego Lopez au poste de directeur sportif. Chargé du recrutement jusqu’à présent, l’Espagnol de 35 ans continue de gravir les échelons et voit sa réputation grandir en coulisses. Portrait.

Recruté en juin dernier par le RC Lens, Diego Lopez (35 ans) n’a pas mis de temps à convaincre dans le Nord. Discret et réputé pour sa connaissance du football, et spécifiquement du marché des transferts, il vient d’être nommé au poste de directeur sportif.

Formé par Luis Campos

Repéré par Luis Campos, l’actuel directeur sportif du PSG, Diego Lopez a commencé sa carrière dans les pas du Portugais. Après avoir fait ses armes au LOSC pendant quatre saisons, il rejoint le projet des Girondins de Bordeaux, où il s’occupe de la coordination du recrutement, et notamment du marché international. Le RC Lens, en plein reconstruction l’été dernier, lui donne la responsabilité du recrutement dans le cadre d’un mercato de transition après la sortie de Franck Haise et l’arrivé de Will Still.

Dénicher les talents que personne ne voit

Au RC Lens, le trio formé par Pierre Dreossi, Lopez et Still s’installe avec assurance à mesure des semaines pour construire le nouveau projet Sang et Or. « En arrivant au RC Lens, j’ai trouvé une équipe très compétente, avec une forte connaissance du club, une bonne maîtrise du marché sur lequel on veut travailler et une grande honnêteté », explique Diego Lopez, heureux de sa nomination.

Soucieux de bâtir un effectif autour de la formation lensoise, Diego Lopez souhaite également exploiter au mieux les filières méconnues du mercato : « On doit faire preuve d’intelligence et d’audace pour miser sur des profils méconnus du grand public mais en qui nous croyons fortement. Lorsque je vois Abdukodir Khusanov, Hamzat Ojediran ou encore Neil El Aynaoui disputer la rencontre face à l’Olympique Lyonnais dimanche dernier, je me dis que l’on va dans le bon sens car ces joueurs sont d’excellents exemples de notre stratégie de recrutement. »