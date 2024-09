Mercato : Il dévoile le meilleur transfert de l’OM, c’est une surprise !

Thomas Bourseau

Roberto De Zerbi a déjà mis les supporters de l’OM et les observateurs dans sa poche. Le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille est toujours invaincu avec ses hommes et sa façon de faire est très appréciée en interne. Selon Elie Baup, ex-entraîneur du club phocéen, un top coach a déposé ses valises à Marseille.

L’Olympique de Marseille a nommé son quatrième entraîneur en l’espace d’un an en juillet 2024. Roberto De Zerbi a signé un contrat de trois saisons à l’OM où il a bien intégré son idéologie de jeu. D’ailleurs, les joueurs qui le côtoient au quotidien sont tous conquis. A commencer par Adrien Rabiot qui évolue depuis quelques jours seulement sous ses ordres.

De Zerbi est «la meilleure recrue de l’OM»

En conférence de presse la semaine dernière, dans la foulée de son arrivée à l’OM par le biais d’un statut d’agent libre, Adrien Rabiot tenait le discours suivant qui en disait long sur son admiration envers Roberto De Zerbi. « Bien sûr, De Zerbi n'est plus à présenter. J'ai joué contre lui à Sassuolo. Il a fait de très belles choses ensuite, je me retrouve dans ces choses-là. Cela a été une pièce maîtresse ». Pour Elie Baup, ex-coach de l’OM entre 2012 et fin 2013, le coup de l’été s’appelle De Zerbi à l’OM. « Est-ce la meilleure recrue de l’OM ? Oui ».

«Partout où il est passé, il a imposé sa patte, une façon de faire»

Au cours d’une interview accordée à La Provence, Elie Baup a affirmé, en s’appuyant sur les propos d’Adrien Rabiot, qu’il fait partie du gratin des entraîneurs à l’instant T. « Quand tu vois ce que dit Adrien Rabiot, qui l’a connu en Italie, c’est parlant. Partout où il est passé, il a imposé sa patte, une façon de faire. Il impressionne tous ceux qu’il croise, même les entraîneurs, et les joueurs cherchent à progresser, à se développer, à son contact. Même Rabiot se dit cela. C’est conséquent. Ça veut dire qu’il est très fort et qu’il fait partie du top des entraîneurs ».