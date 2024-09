Officiel : Il rate son retour au RC Lens, et lâche une bombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après son départ de Manchester United, le nom de Raphaël Varane avait circulé du côté du RC Lens. Cependant, l'ancien défenseur du Real Madrid avait opté pour une aventure à Côme, convaincu par Cesc Fabregas. Mais une grave blessure au genou dès son premier match a mis fin à ce projet. Et à seulement 31 ans, le champion du monde 2018 a décidé d'annoncer sa retraite.

C'était attendu ces dernières heures, c'est désormais officiel, Raphaël Varane a annoncé sa retraite. Cet été, après la fin de son contrat avec Manchester United, son retour au RC Lens avait un temps été annoncé, mais il avait finalement opté pour Côme après une discussion avec Cesc Fabregas, l'entraîneur du club promu en Serie A. Une aventure qui a tourné au fiasco puisque l'ancien joueur du Real Madrid s'est gravement blessé au genou dès son premier match contre la Sampdoria. Par conséquent, Côme avait décidé de ne pas l'inscrire sur sa liste de joueurs qualifiés en championnat. Un très mauvais signale concernant l'avenir de Raphaël Varane qui vient donc d'annoncer sa retraite à seulement 31 ans.

On souhaite tous une bonne retraite à @raphaelvarane 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/BY3HAZ0afk — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 25, 2024

Varane prend sa retraite

« On dit que toutes les bonnes choses ont une fin. Au cours de ma carrière, j'ai relevé de nombreux défis, j'ai su me montrer à la hauteur d'une occasion après l'autre, et la plupart de ces défis étaient censés être impossibles à relever. J'ai vécu des émotions incroyables, des moments particuliers et des souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire. En repensant à ces moments, c'est avec une immense fierté et un sentiment de plénitude que j'annonce ma retraite du jeu que nous aimons tous. Je m'impose les normes les plus élevées, je veux partir fort, sans me contenter de m'accrocher au jeu. Il faut une bonne dose de courage pour écouter son cœur et son instinct. Les désirs et les besoins sont deux choses différentes. Je suis tombé et je me suis relevé un millier de fois, et cette fois, c'est le moment de m'arrêter et de raccrocher les crampons en remportant un trophée à Wembley pour mon dernier match », écrit le défenseur central sur son compte Instagram, avant d'en rajouter une couche.

«Merci au football»

« J'ai aimé me battre pour moi, pour mes clubs, pour mon pays, pour mes coéquipiers et pour les supporters de toutes les équipes pour lesquelles j'ai joué. De Lens à Madrid, en passant par Manchester et notre équipe nationale. J'ai défendu chaque insigne avec tout ce que j'avais, et j'ai adoré chaque minute de ce voyage. Le jeu au plus haut niveau est une expérience passionnante. Il met à l'épreuve toutes les parties de votre corps et de votre esprit. Les émotions que nous ressentons ne peuvent être vécues nulle part ailleurs. En tant qu'athlètes, nous ne sommes jamais satisfaits, nous n'acceptons jamais le succès. C'est notre nature et c'est ce qui nous nourrit. Je n'ai aucun regret, je ne changerais rien. J'ai gagné plus que je n'aurais pu en rêver, mais au-delà des accolades et des trophées, je suis fière d'être restée fidèle à mes principes de sincérité et d'avoir essayé de laisser le monde meilleur que je ne l'avais trouvé. J'espère que je vous ai tous rendus fiers. Ainsi, une nouvelle vie commence en dehors du terrain. Je resterai à Côme. Mais sans utiliser mes bottes et mes protège-tibias. C'est quelque chose que j'ai hâte de partager avec vous. Pour l'instant, aux supporters de tous les clubs pour lesquels j'ai joué, à mes coéquipiers, à mes entraîneurs et à mon personnel... du fond du cœur, je vous remercie d'avoir rendu ce voyage plus spécial que mes rêves les plus fous n'auraient jamais pu le prévoir. Merci au football. Avec amour, Rapha », ajoute Raphaël Varane.