Mercato : Surprise, Désiré Doué lâche un indice sur le prochain transfert du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho, le PSG a officialisé la signature de Désiré Doué qui s'est engagé pour 5 saisons avec le club de la capitale auquel il est donc lié jusqu'en 2029. L'ancien Rennais a d'ailleurs choisi de récupérer le numéro 14 que Juan Bernat portait jusqu'à son prêt à Benfica en 2023. Le message est clair et le choix de Désiré Doué confirme que le départ du latéral espagnol est imminent.

Comme attendu ces derniers jours, le PSG a officialisé la signature de Désiré Doué. « L'international Espoirs français Désiré Doué rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Stade Rennais, dans le cadre d'un transfert définitif. Le milieu de terrain de 19 ans a signé un contrat de 5 ans avec le Club », peut-on lire dans le communiqué du club de la capitale qui tient donc son quatrième renfort de l'été après Matvey Safonov, Joao Neves et Willian Pacho.

Mercato : Il est prêt à plomber son club pour rejoindre le PSG ! https://t.co/0rqQXNi6yQ pic.twitter.com/B87ybaGkP1 — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

Désiré Doué choisit le numéro 14

Et Désiré Doué a déjà choisi son nouveau numéro puisqu'il portera le 14 pour sa première saison au PSG, et visiblement, il est déjà impatient. « C’est une grande joie de rejoindre le Paris Saint-Germain. Je ressens de l’excitation mais aussi beaucoup de bonheur et de la fierté. C’est un rêve qui se réalise aujourd’hui. J’ai hâte de découvrir le Parc des Princes avec ce maillot sur les épaules et d’évoluer devant ce public », confiait-il aus médias du PSG après sa signature.

Un indice sur l'avenir de Juan Bernat ?

Et ce choix n'a rien d'anodin. Et pour cause, bien que le numéro 14 était libre la saison dernière, il s'agissait de celui porté par Juan Bernat jusqu'à son prêt à Benfica en 2023. De retour cet été, le latéral gauche espagnol n'entre pas dans les plans de Luis Enrique, et le fait que son numéro ait été attribué à Désiré Doué en dit long sur les plans du PSG avec Juan Bernat, plus que jamais sur le départ.