Mercato : Il est prêt à plomber son club pour rejoindre le PSG !

Axel Cornic

Depuis un an, Victor Osimhen est régulièrement lié au Paris Saint-Germain, surtout avec le départ annoncé de Kylian Mbappé. Cette piste n’est pas d’actualité selon nos informations, mais les récentes inquiétudes autour de Gonçalo Ramos pourraient pousser les Parisiens à revoir leur position à en croire les médias italiens.

On aurait rêvé mieux pour une première. Si la victoire et là et le score large (1-4), le PSG n’a pas montré son meilleur visage face au HAC. Pire, Luis Enrique a peut-être perdu pendant un moment Gonçalo Ramos, son attaquant titulaire !

PSG : La grande annonce de Luis Enrique pour la suite du mercato https://t.co/NwLfimWdB5 pic.twitter.com/fdRAidH55B — le10sport (@le10sport) August 17, 2024

Le retour de la piste Osimhen

Il n’a pas fallu attendre longtemps après cette blessure pour voir les médias italiens relancer la piste menant à Victor Osimhen. Nous vous avons révélé sur le10sport.com qu’il n’existe aucune discussion entre le PSG et le Napoli pour le Nigérian, mais Mediaset assure de son côté qu’il pourrait bel et bien être la solution de cette fin de mercato.

Il ne veut que le PSG

D’après les informations du média transalpin, Osimhen n’aurait que le PSG en tête et il voudrait absolument le rejoindre. Du côté du Napoli on aurait trouvé un accord pour un échange avec Romelu Lukaku, mais le joueur nigérian n’aurait aucune intention de rejoindre Chelsea, préférant Paris. Une situation qui agacerait au plus haut point à Naples, surtout un Antonio Conte qui pousse pour avoir l’attaquant belge.