ASSE : Après l’humiliation, une décision est prise

Vendredi soir, l'ASSE a sombré face à l’OGC Nice. Sur la Côte d'Azur, les Verts ont subi une véritable correction, s’inclinant lourdement 8-0. Un naufrage collectif qui accentue la pression sur les épaules d’Olivier Dall’Oglio. Déjà en difficulté après un début de saison poussif, le technicien stéphanois voit sa position se fragiliser un peu plus après cette déroute. Cependant, les dirigeants lui auraient renouvelé leur confiance.

Le retour en Ligue 1 s'annonce décidément bien compliqué pour l'AS Saint-Étienne. Après avoir patienté jusqu'à la quatrième journée pour marquer leur premier but et décrocher une première victoire tant attendue, les Verts ont replongé. Vendredi soir, les hommes d'Olivier Dall'Oglio ont subi une véritable déroute face à l'OGC Nice. Dans un match à sens unique, les Stéphanois ont été balayés par un cinglant 8-0. Le calvaire avait déjà commencé en première période, avec un score sans appel de 6-0 à la pause, scellant une soirée cauchemardesque pour l'ASSE. De quoi menacer l'avenir Olivier Dall'Oglio ?

Les dirigeants continuent avec Dall'Oglio

L'entraîneur de l'ASSE se trouve dans une position de plus en plus délicate, et son avenir au club pourrait bien être en jeu. Malgré la lourde défaite subie face à Nice, qui a laissé des traces chez les supporters, Olivier Dall'Oglio semble pour l'instant toujours bénéficier du soutien de ses dirigeants. Selon les informations partagées par Jeremy Marillier, journaliste de France Bleu, sur le réseau social X, le club stéphanois aurait laissé entendre que l'idée d'un départ de son entraîneur ne serait pas d'actualité, malgré la pression grandissante.

Perrin prend la défense de Dall'Oglio

Pas de changement en vue pour Olivier Dall’Oglio, du moins pour l’instant. L’entraîneur de l’ASSE semble conserver son poste, malgré les rumeurs persistantes. Selon les informations de RMC, après la défaite contre Nice, une scène marquante s’est déroulée dans le vestiaire stéphanois : Loïc Perrin est intervenu pour apporter son soutien à Dall’Oglio. Devant les joueurs, l’ancien capitaine a pris la parole pour appeler à l’unité autour de l’entraîneur, soulignant l’importance de la solidarité dans cette période délicate pour les Verts. Reste à voir si l'entraineur de l'ASSE arrivera à inverser la tendance.