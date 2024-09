Mercato : L’ASSE veut le signer, c’est la surprise !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 22 ans, Ben Old a, d'ores et déjà, marqué l'histoire de l'ASSE en devenant le premier joueur néo-zélandais à porter les couleurs vertes. Le milieu offensif, formé à Wellington, ne s'attendait pas à prendre la direction de la Ligue 1 cet été. Le joueur a admis avoir été surpris au moment de l'appel de la direction.

Un Néo-zélandais a débarqué en France. Non, il n’est pas question de rugby ou de Top 14, mais bien de football. Formé à Wellington, Ben Old est devenu le deuxième All-Blacks à évoluer en Ligue 1 après Bill Tuiloma, passé notamment par l’OM au début des années 2010. A 22 ans, cet ailier a déjà fait ses premiers pas dans le championnat de France avec l'ASSE. Le joueur doit encore progresser, mais ses qualités ont impressionné les dirigeants, qui ont très vite pris contact avec lui.

Ben Old raconte son transfert

Le joueur a accepté de revenir sur ce feuilleton. « Lorsque les contacts ont été établis avec mon agent, j’avoue avoir été surpris. Mais il n’y a évidemment eu aucune hésitation au moment d’accepter l’offre. J’ai terminé mon passage à Wellington avec une petite blessure à la cheville. J’avais évidemment envie de participer aux JO, mais avec l’ASSE, on s’est dit qu’il était préférable de ne pas aggraver la blessure et de se focaliser sur une vraie prépa » a confié Ben Old à So Foot.

La Nouvelle-Zélande est fière de son protégé

Pour le pays, le transfert de Ben Old est un événement significatif. « C’est très honorant pour nous, de voir des journalistes français s’intéresser à un joueur du pays Pour les Européens, la Nouvelle-Zélande est loin dans tous les sens du terme, donc voir un gamin de 22 ans faire son trou dans l’un des meilleurs championnats du continent, ça fait quelque chose » a déclaré Michael Burgess, journaliste au New Zealand Herald.