ASSE : Nouvelle polémique balancée en direct !

Grande légende de l'ASSE dont il a été l'un des joueurs emblématiques à la grande époque des Verts, Jean-Michel Larqué n'a pas mâché ses mots après la lourde défaite concédée sur la pelouse de l'OGC Nice vendredi soir en Ligue 1 (8-0). Et il a notamment dévoilé en direct sur RMC une anecdote au sujet de l'effectif actuel de l'ASSE qui fait polémique.

L'ASSE vient de prendre une raclée historique et qui fera longtemps parler au sein du club ! En déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice vendredi soir en championnat, les Verts ont littéralement explosé en vol pour finalement s'incliner 8-0 chez les Aiglons au terme d'une partie durant laquelle ils n'auront jamais vraiment existé. Et en direct sur les ondes de RMC Sport après ce match, Jean-Michel Larqué a dézingué les joueurs de l'ASSE.

« J’ai honte »

L'ancienne légende de l'ASSE réagit à cette énorme déconvenue face à l'OGC Nice, et se lâche sur l'ensemble du club, dirigeants et joueurs : « J’ai honte. J’ose espérer que les joueurs, le staff et les dirigeants ont aussi honte, je n’en suis pas sûr. On ne me parle que de ça. Je baisse la tête, j’ai honte, ce n’est pas admissible. Avec le budget du club, ce n’est pas possible », balance Jean-Michel Larqué, avant de lâcher une anecdote pour en remettre une couche sur l'état d'esprit très douteux des joueurs qui composent aujourd'hui l'effectif de l'ASSE.

« Ce sont des mercenaires »

« L’an passé, je suis avec toute l’équipe des Verts de 76 pour un match. On est sur le bord de touche pour rendre hommage à Georges Bereta. Un seul joueur nous a salué. Ce sont des mercenaires… J’ose espérer qu’ils ont honte aujourd’hui », poursuit Larqué, qui dézingue donc l'état d'esprit qui règne aujourd'hui dans le vestiaire de l'ASSE. Le message est passé...