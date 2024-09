ASSE : «Une honte», il dégoupille après l’humiliation

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse de l’OGC Nice vendredi soir, en ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, l’ASSE a subi une défaite cuisante sur le score de 8-0. Une prestation inacceptable, comme l’a confié Léo Pétrot au micro de DAZN. Le défenseur des Verts attend un autre visage de son équipe le week-end prochain contre le FC Nantes.

Après avoir enchaîné trois défaites consécutives, l’ASSE pensait avoir relevé la tête en s’imposant contre le LOSC le week-end dernier (1-0). Mais les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont sombré vendredi soir sur la pelouse de l’OGC Nice, subissant une défaite qui restera dans les annales (8-0).

« Faire ça, c'est inadmissible »

« Il n'y a pas d'analyse, c'est une honte ce qu'on a fait. On doit avoir honte pour nous, pour nos supporters, pour tout le travail qu'on met en place. Faire ça, c'est inadmissible. Prendre huit buts, être inexistants dans l'état d'esprit et dans les duels. Je n'ai pas de mot... », a réagi Léo Pétrot au micro de DAZN.

« On se tourne très vite sur le prochain match »

Le prochain rendez-vous de l’ASSE sera le week-end prochain contre le FC Nantes, où une réaction sera attendue : « Maintenant, on a dix jours pour très bien travailler, on a un match à Nantes et un Championnat qui continue. On se tourne très vite sur le prochain match. »