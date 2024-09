«Allez vous faire enc****», la colère après l’humiliation de l’ASSE

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, l’ASSE a subi une défaite historique sur la pelouse de l’OGC Nice (8-0). Forcément, cette humiliation n’est pas du tout passée aux yeux des supporters stéphanois. Ces derniers, excédés par la prestation des leurs, sont partis tagués le centre d’entraînement des Verts, en y exprimant leur énorme mécontentement de manière véhémente.

Un véritable naufrage. Ce vendredi soir, à l’occasion du match d’ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, l’OGC Nice a complètement giflé l’ASSE (8-0). Pourtant, les Verts ont parfaitement lancé leur saison vendredi dernier face au LOSC (1-0), mais ont été complètement absents à l’Allianz Riviera.

« On n’est pas fiers de ce qu’on a produit, moi le premier »« On n’est pas fiers de ce qu’on a produit, moi le premier »

Cette prestation plombe clairement les espoirs des Verts, tant cette défaite a fait mal aux hommes d’Olivier Dall’Oglio. Sous grosse pression après un début de saison ratée, le coach stéphanois s’est exprimé sur cette très large défaite concédée face à Nice : « Le sentiment qui prédomine, c’est la honte. On n’est pas fiers de ce qu’on a produit, moi le premier. On a oublié les bases ce soir : les courses, gagner des duels, être en bloc. Face à une bonne équipe, ça fait très mal. Le premier responsable, c’est moi. Je pensais qu’on était capable de rééditer la performance face à Lille. Ce soir, je comprends la réaction des supporters et je leur présente mes excuses. On va chercher des explications », a lâché ce dernier.

« 8-0, allez vous faire enc*er »

Mais cela ne suffit pas pour les supporters des Verts, qui ont plus que honte de leur équipe. D’après les dernières indiscrétions de France Bleu Loire, le centre d’entraînement de l’ASSE à l’Étrat a été vandalisé par plusieurs supporters. « 8-0, allez vous faire enc**er », peut-on lire sur certains tags, ou encore « Reposez-vous bien ». La pilule a encore du mal à passer pour les supporters du club du Forez.