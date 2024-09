L'ASSE est de retour, cet ancien vide son sac !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Club historique du patrimoine footballistique français, l’ASSE est de retour en Ligue 1. Les Verts ont d’ailleurs obtenu leur premier succès de la saison ce vendredi soir face au LOSC (1-0). Si tout Saint-Étienne espère pouvoir rester dans l’élite, l’ancien prodige Wesley Fofana lui, est très heureux de voir son ancienne formation de retour au plus haut niveau.

L’ASSE peut-elle rester en Ligue 1 cette saison ? Une chose est sûre, le club du Forez aura bataillé pour retrouver sa place au sein de l’élite du football français. De retour en première division, la formation d’Olivier Dall’Oglio souhaite désormais se maintenir et repartir de l’avant. Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube FreeFoot, l’ancien prodige Wesley Fofana, désormais à Chelsea, s’est livré sur la remontée de Saint-Étienne.

Mercato - ASSE : Une signature se prépare, il annonce du lourd https://t.co/Tw66i5Q1BO pic.twitter.com/LBH7Fm4e4d — le10sport (@le10sport) September 8, 2024

« J’espère qu’ils réussiront à se maintenir juste pour sécuriser cette première année »

« C’est Saint-Etienne ! C’est l’un des plus grands clubs en France », a lâché le défenseur central formé à l’ASSE. « Oui, le club méritait de repartir en ligue 1… surtout comment ça s’est fait dans les dernières minutes à Metz ! C’était extraordinaire. J’espère qu’ils vont réussir à se maintenir. Ce sera compliqué car le championnat de ligue 1 cette année est très performant et très fort. Je suis de tout cœur avec eux. J’espère qu’ils réussiront à se maintenir juste pour sécuriser cette première année et ensuite j’espère que le club redeviendra un grand club et se battra pour les places européennes dans le futur. C’est sûr que ça sera dur mais j’ai confiance aux Verts ».

« Faites bouillir le chaudron encore et encore »

Passé par l’ASSE entre 2015 et 2020, Wesley Fofana a ensuite explosé à Leicester avant de rejoindre Chelsea en 2022. Le joueur de 23 ans devenu international n’en oublie pas le public de Geoffroy-Guichard : « Un message aux supporters des Verts ? Faites bouillir le chaudron encore et encore. Poussez les gars car sans vous, ils ne sont rien. Force à vous, force à eux et je leur souhaite une bonne saison à tous ».