L’ASSE provoque un énorme coup de gueule !

Arnaud De Kanel

L'ASSE a décroché sa première victoire de la saison vendredi soir en faisant chuter le LOSC de Bruno Génésio. Les Dogues sont passés à côté de leur sujet, la tête vraisemblablement déjà tournée vers la Ligue des champions qui débutera mardi face au Sporting. Cela n'a pas été du goût du président Olivier Létang, furieux après ses joueurs.

Il était temps que ça s'arrête. Battue lors des trois premières journées de Ligue 1 et bonne lanterne rouge, l'ASSE a trouvé la faille vendredi soir en s'offrant une victoire de prestige face au LOSC. Les sourires stéphanois contrastaient très largement avec les mines défaites des Lillois et la colère de leur président Olivier Létang.

«J'ai honte de ce que l'on a proposé»

« La colère n'est jamais bonne, mais ce soir pour moi ce match il est honteux. J'ai honte de ce que l'on a proposé. Je ne vais pas vous parler d'un point de vue technique ou tactique, je vais vous parler de l'engagement. J'ai oublié la première des choses, c'est de féliciter Saint-Étienne. Parce que eux, ils ont été dans l'engagement, avec leurs qualités. Leur victoire est méritée, je pense qu'on aurait même pu prendre un deuxième but à un moment donné. Je suis content pour ce club qui est un club mythique en France, qui a vécu des moments difficiles. Bravo à Saint-Étienne. De notre côté, c'est honteux ce que j'ai vu. On ne peut pas être une grande équipe lorsqu'on perd trois matchs de suite. Tout le monde était prévenu de ça. On était tous prévenu qu'il y a deux ans, on a raté l'Europa Ligue pour un point ! Au mois de mai, on a raté la Champion's League pour un point ! Aujourd'hui, on a perdu trois points qu'on ne pourra jamais récupérer. Je suis le président d'un club dont l'ADN c'est de gagner, toujours », a lâché le président du LOSC en zone mixte, avant de poursuivre.

«C'est un comportement inadmissible»

« Est-ce qu'il y a une personne ici qui peut me dire que nos joueurs avaient envie de gagner ? Ils l'ont montré sur le terrain ? Non. Ça, je ne peux pas l'accepter. On va s'expliquer entre nous mais je ne peux pas cautionner des attitudes comme ça, je ne peux pas les banaliser. C'est un comportement inadmissible. Je m'en fou de la Ligue des Champions, ce qui m'intéresse ce sont des matchs que l'on doit gagner. Si certains ont la tête à la Ligue des Champions, on ne va pas la jouer la Ligue des Champions. Notre pain quotidien, c'est le championnat et si l'on veut jouer des compétitions européennes, il faut être performant en championnat. Si on va disputer la Ligue des Champions, c'est parce que la saison dernière on a été performants en championnat. Vous pensez que l'on va être performant en jouant des matchs comme ça, avec des attitudes comme ça ? Je vous le dit tout de suite, non, c'est impossible. C'est un coup de gueule par rapport à ça. Aujourd'hui, nous faisons un début de saison qui est moyen. Tout le monde nous a enflammé, il faut remettre les pieds sur terre, le début de saison est moyen. On a disputé quatre matchs de championnat, on a six points. C'est un message d'alerte pour que tout le monde se réveille et prenne conscience que ce qui est fait n'est pas suffisant du tout et qu'il faut très rapidement se remettre les pieds sur terre », a ajouté Olivier Létang. Ambiance.