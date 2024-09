Mercato - ASSE : Une signature se prépare, il annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A seulement 18 ans, Mathis Amougou parcourt les pelouses de Ligue 1 avec une sérénité et une maturité qui ne disent rien de son jeune âge. Suiveur de l'ASSE depuis plusieurs années, Bernard Lions a vu passer de nombreux talents. Mais selon lui, le milieu de terrain a quelque chose de spécial. Et les dirigeants stéphanois n'ont pas l'intention de le laisser filer vers la concurrence.

La saison 2024/2025 pourrait être celle de Mathis Amougou. Annoncé comme un joueur au grand talent, le milieu de terrain est déjà utilisé par Olivier Dall’Oglio en Ligue 1. Il a été titularisé lors des trois premières journées de championnat et sa progression est plutôt constante. Journaliste au sein de L’Equipe, Bernard Lions mesure le chemin parcouru par Amougou. Du centre de formation de l'ASSE à l’équipe première, Amougou a gravi les échelons un par un.

Le boss de l’ASSE a trouvé le nouveau «Maldini» https://t.co/cxIR03oP0W pic.twitter.com/FkbsGMlLKA — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Le nouveau M'Vila est trouvé ?

« Mathis Amougou, ça fait deux ans que je le suis, et c’est un joueur que j’adore. Il me fait penser, dans sa qualité de passe, à Yann M’Vila quand il avait 20 ans. Il a cette capacité à jouer vers l’avant, à se projeter. Alors, il a du déchet, il fait des erreurs, etc. Mais c’est normal, c’est un gamin. Mais oui, il a une vraie qualité. Une vraie qualité de pied, une vraie qualité de passe, une qualité à se projeter vers l’avant. Il est assez mature aussi dans son jeu. Et oui, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu au milieu de terrain ce niveau à Saint-Etienne » a confié Lions à l’occasion du Sainté Night Club.

Une prolongation à l'étude ?

Amougou est si spécial que l’ASSE a refusé une offre du Bayer Leverkusen cet été. Dans les prochaines semaines, le club stéphanois devrait démarrer les discussions pour une éventuelle prolongation de contrat. « Il faudrait avoir du caca dans les yeux pour ne pas tout faire pour prolonger Amougou. Il est sous contrat jusqu’en 2026. Bien sûr qu’il faut le prolonger, mais là je vous parle du mois de mai. Aujourd’hui ce n’est plus la même chose de le prolonger. C’est un joueur qui joue en Ligue 1 maintenant. Il est dans un club extrêmement médiatique comme l’ASSE. Il va être vu, revu, archi-vu. Et que si tu le prolonges, cela ne sera pas aux mêmes sommes. Mais ça je pense que c’est quelque chose qu’ont intégré les nouveaux dirigeants. » a confié Lions.