Mercato : La vente de l’ASSE relance un transfert à 15M€ !

La vente de l'ASSE a eu des répercussions sur l'avenir de plusieurs joueurs, et notamment sur celui de Mathis Amougou. Formé à Saint-Etienne, le jeune milieu de terrain de 18 ans aurait pu être vendu par l'ancienne direction. Mais le rachat du club par Kilmer Sports Ventures a totalement relancé son futur chez les Verts.

Cette saison 2024/2025 pourrait être celle de Mathis Amougou. Prometteur dans les catégories jeunes, le milieu de terrain a fait ses grands débuts en Ligue 1. Pour l’instant, le joueur de 18 ans a toujours été titularisé par Olivier Dall’Oglio, qui lui voue une grande confiance. Ce n’était pas forcément le cas de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Les deux anciens dirigeants de l’ASSE avaient envisagé une vente d’Amougou juste avant la vente du club.

Le boss de l’ASSE a trouvé le nouveau «Maldini» https://t.co/cxIR03oP0W pic.twitter.com/FkbsGMlLKA — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

La vente d'Amougou a été annulée

« Les anciens dirigeants voulaient refaire exactement le même coup qu’ils avaient fait avec Lucas Gourna. Ils avaient mandaté des agents pour le vendre en Bundesliga, en Allemagne. Ils espéraient récupérer 10-15 millions d’euros, comme avec Gourna à Salzbourg. De quoi éviter de vendre le club. Une fois de plus, on aurait vendu les joyaux de la couronne pour garder le trône. Mais ils ont oublié un truc. Souvenez-vous à l’époque, Lucas Gourna était international espoir. Il avait fait une saison complète en Ligue 1.» a confié Bernard Lions lors du space intitulé Sainté Night Club.

Une prolongation à l'étude ?

Evidemment, la situation a évolué et Amougou n’est plus sur la liste des partants. Une prolongation de contrat serait même dans les tuyaux. « Il faudrait avoir du caca dans les yeux pour ne pas tout faire pour prolonger Amougou. Il est sous contrat jusqu’en 2026. Bien sûr qu’il faut le prolonger, mais là je vous parle du mois de mai. Aujourd’hui ce n’est plus la même chose de le prolonger. C’est un joueur qui joue en Ligue 1 maintenant. Il est dans un club extrêmement médiatique comme l’ASSE. Il va être vu, revu, archi-vu. Et que si tu le prolonges, cela ne sera pas aux mêmes sommes. Mais ça je pense que c’est quelque chose qu’ont intégré les nouveaux dirigeants » a déclaré le journaliste de L’Equipe.