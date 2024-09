ASSE : Un mercato historique !

Arnaud De Kanel

L'ASSE réalise un début de saison cauchemardesque, et ce n'est pas faute d'avoir recruté pour tenter de se renforcer. En effet, les Verts ont dépensé près de 22M€ au total durant ce mercato estival. Un record pour le club du Forez qui fait son retour en Ligue 1 avec des ambitions revues à la hausse.

Avec trois défaites en autant de rencontres disputées, l'ASSE occupe la dernière place du classement de Ligue 1. Les hommes d'Olivier Dall'Oglio n'ont toujours pas inscrit le moindre but et la situation devient de plus en plus alarmante. Pourtant, les nouveaux dirigeants se sont donnés les moyens de leurs ambitions en réalisant un mercato historique pour le club du Forez.

Mercato record pour l'ASSE

Cet été, l’AS Saint-Étienne a fait peau neuve avec un recrutement massif. Forts de nouveaux moyens financiers, les Verts ont accueilli pas moins de neuf renforts : Ben Old, Yunis Abdelhamid, Igor Miladinovic, Augustine Boakye, Zuriko Davitashvili, Pierre Cornud, Brice Maubleu, Lucas Stassin et Pierre Ekwah pour un montant total de 22M€ selon L'Equipe. Ce mercato record, le plus coûteux de l’histoire du club et qui s'est conclu par l'arrivée record de Lucas Stassin, marque une nouvelle ère pour l’ASSE, désormais dirigée par le groupe Kilmer Sports Ventures. Malgré tous les moyens investis, Jean-Michel Larqué est inquiet.

«Tu disputes la Ligue 1 avec une équipe de Ligue 2 à peine améliorée»

« Les joueurs qui étaient la saison dernière à Saint-Étienne étaient des joueurs de Ligue 2. Et pour être une équipe de Ligue 1, il faut recruter des bons joueurs de Ligue 1. Cela veut dire que tu disputes la Ligue 1 avec une équipe de Ligue 2 à peine améliorée. Et je n'en suis pas sûr. Tu ne peux pas y arriver ! On a une équipe de Ligue 2 », a pesté l'ancienne légende de l'ASSE. Aux joueurs de répondre désormais.