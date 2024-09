Mercato : Annoncé au PSG, un attaquant va être rejoint par... Rabiot ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Grande piste du mercato parisien cet été, Victor Osimhen a fini par trouver refuge à Galatasaray en prêt, sûrement le temps de trouver un grand club européen. L'attaquant nigérian a préféré jouer cette carte pour éviter de passer l'année en tribunes à Naples, lui qui souhaitait partir. Il pourrait être prochainement rejoint par Adrien Rabiot puisque le club turc a formulé une offre pour recruter le joueur français.

C'est l'une des surprises de cette période de mercato. Alors que l'on pensait le voir intégrer l'effectif de l'un des plus grands clubs d'Europe, Victor Osimhen a fini par faire ses valises en direction de la Turquie. L'attaquant nigérian va y passer la saison à moins qu'un autre club ne vienne le chercher l'hiver prochain car sa clause libératoire est moins importante que ces dernières semaines. En attendant, il pourrait retrouver un joueur qui était également associé au PSG il y a peu de temps : Adrien Rabiot. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juve, l'international français n'a pas encore retrouvé de club.

Transferts - OM : Adrien Rabiot fait capoter un gros deal ! https://t.co/8oX6afMKa5 pic.twitter.com/GnWSySQTys — le10sport (@le10sport) September 5, 2024

Rabiot pisté par Galatasaray

Comme le révèle Team Talk ce jeudi, Galatasaray a envoyé une offre à Adrien Rabiot pour tenter de le recruter. Si on ne connaît pas encore les détails, on sait que les exigences salariales du Français sont assez élevées et qu'un deal est difficile à conclure. Le club turc souhaite se renforcer au milieu de terrain même après l'arrivée de Victor Osimhen.

Rabiot préfère la Premier League

Un temps évoqué au PSG, là où tout a commencé pour lui, Adrien Rabiot n'avait pas fait dans le détail au moment d'évoquer cette possibilité. Visiblement, il ne compte pas retourner au club de la capitale et est davantage intéressé par un départ en Premier League. Le média évoque l'intérêt de Manchester United et Newcastle mais attend un mouvement de leur part. Une chose est sûre, le temps presse.