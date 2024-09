Osimhen - PSG : Une fin de mercato de folie, il balance tout !

Axel Cornic

Annoncé au Paris Saint-Germain, à Chelsea ou encore en Arabie Saoudite, Victor Osimhen a surpris tout le monde avec son prêt à Galatasaray. Une opération pilotée par l’intermédiaire de mercato George Gardi, qui maintenant que tout est bouclé a livré tous les dessous de ce dossier qui a rythmé les dernières heures.

Cela faisait un an que Victor Osimhen était lié aux plus grands clubs d’Europe, notamment le PSG. C’est pour ça que la surprise était grande de le voir toujours au Napoli à la fin du mercato estival ! On a même frôlé la catastrophe avec une exclusion de la liste pour la Serie A, mais une solution a finalement été trouvée avec un prêt à Galatasaray.

« J'ai immédiatement contacté le club turc pour leur dire que ce serait une opportunité à ne pas manquer »

Les médias italiens assurent que pour ce dossier, Victor Osimhen aurait refusé que son agent Roberto Calenda s’en mêle, préférant s’occuper de tout lui-même. Il a surtout été aidé par George Gardi, qui pour TMW nous raconte ce mercredi ce surprenant feuilleton de mercato. « L'opération est née vendredi à minuit et une minute, une fois les marchés européens étaient fermés. J'ai vu que Victor n'était pas parti, qu'il y avait une situation particulière à Naples. J'ai demandé au club s'ils étaient prêts à laisser le joueur partir en prêt, ils m'ont donné une ouverture et j'ai immédiatement contacté le club turc pour leur dire que ce serait une opportunité à ne pas manquer mais qu'il faudrait tout boucler dans quelques jours » a expliqué l’intermédiaire de mercato.

« Après avoir parlé avec Victor, il a tout de suite dit oui »

« Il fallait que tout se fasse en quarante-huit heures. Ils m'ont immédiatement donné le feu vert, avec beaucoup d'enthousiasme. Après avoir parlé avec Victor, il a tout de suite dit oui » a poursuivi George Gardi. « Les contacts officiels entre les clubs ont commencé et les négociations se sont déroulées rapidement dans la plus grande confidentialité. Comme il s'agissait d'une occasion très importante, j'avais peur de l’insertion d’un autre club ou peut-être d'un changement d'avis de la part de l'une des parties ».