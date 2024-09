Mercato : Recalé par le PSG, il a signé son contrat !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé du côté du PSG lors du mercato estival, Victor Osimhen n'a finalement pas signé au sein du club de la capitale qui n'a pas voulu étudier en profondeur cette piste. Résultat, l'attaquant du Napoli s'est retrouvé en grande difficulté sur le marché, mais il a trouvé une porte de sortie. L'ancien buteur du LOSC vient effectivement de signer à Galatasaray où il est prêté une saison.

Ce fut l'un des feuilletons les plus chauds du mercato estival. Et il a failli ne jamais aboutir. En effet, Victor Osimhen a longtemps attendu en vain un signe du PSG avant de repousser l'offre de Al-Ahli qui avait pourtant un accord avec Naples pour un transfert, à l'inverse de Chelsea. Et alors qu'il s'apprêtait à vivre une saison blanche, Osimhen a finalement trouvé une porte de sortie.

Osimhen a signé à Galatasaray

En effet, l'international nigérian est annoncé depuis quelques jours du côté de Galatasaray. Et l'officialisation est désormais imminente. Selon les informations de RMC Sport, Victor Osimhen vient effectivement de parapher son bail avec le club turc après avoir passé sa visite médicale avec succès.

Numéro 45 pour Osimhen

Le joueur du Napoli est prêté pour une saison à Galatasaray sans option d'achat après avoir prolongé d'une saison dans son club avec à la clé une clause libératoire revue à la baisse et désormais fixée à 75M€. L'officialisation est désormais proche pour Victor Osimhen qui portera le numéro 45 à Istanbul. La fin d'un très long feuilleton.