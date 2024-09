Mercato : Privé de PSG, Osimhen a totalement craqué

Axel Cornic

Le mercato de Victor Osimhen a failli tourner au fiasco, avec le Napoli qui l’a écarté de la liste pour la Serie A. Lui qui rêvait de rejoindre le Paris Saint-Germain risquait de passer les six prochains mois sans jouer et finalement, il a été contraint de trouver une solution avec un prêt à Galatasaray.

L’avenir de Victor Osimhen s'est transformé en un véritable serpent de mer depuis désormais un an. Gardé coute que coute, puis mis sur le marché, délaissé par les grands clubs européens, sans oublier être littéralement écarté par son club... l’international nigérian a tout vécu et ces dernières heures il a enfin vu le bout du tunnel, avec un prêt à Galatasaray.

Pas de PSG pour Osimhen

C’est pourtant d’un autre club qu’il semblait rêver ! Plusieurs sources ont en effet assuré que Osimhen a longtemps attendu un signe du PSG, qui n’est toutefois pas arrivé. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le club parisien a pris d’autres décisions pour l’après Kylian Mbappé, avec notamment Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. D’autres options se sont également présentées en toute fin de mercato pour l’attaquant, avec Al Ahli qui lui offrait près de 30M€ sur quatre ans.

La surprenante demande du Napoli

Problème, le club saoudien se serait arrêté à 65M€, alors que le Napoli réclamait 80 puis 70M€ au minimum. Ainsi, TMW nous apprend que pour essayer de débloquer la situation, le club italien aurait demandé à Victor Osimhen de payer de sa poche la différence entre la demande et l’offre. Cela aurait vraisemblablement rendu le joueur furieux et le ton serait rapidement monté, avec même le risque que ça aille beaucoup plus loin.