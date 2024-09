Transferts : Le flop XXL de l’OM sur le mercato !

Thomas Bourseau

L’OM avait un objectif clair dans le sens des départs pendant le mercato estival : se débarrasser de Chancel Mbemba, pour des raisons sportives et disciplinaires après l’altercation entre le Congolais et l’adjoint de Medhi Benatia. Cependant, son transfert à Al-Shabab n’a pas eu lieu à cause de l’Olympique de Marseille aux yeux de Mbemba.

Chancel Mbemba (30 ans) est passé d’incontournable à paria en l’espace de quelques semaines à l’OM. Le défenseur central du club marseillais est d’ailleurs parti au clash avec Ali Zarrak, bras droit du conseiller sportif de Medhi Benatia et responsable du centre de formation, selon La Provence. Ce qui lui aurait valu une retenue de salaire pendant 14 jours en août dernier.

La dernière chance de vente pour Mbemba s’est envolée

Le marché saoudien a été clôturé le lundi 2 septembre. Le transfert de Chancel Mbemba à Al-Shabab n’est donc plus d’actualité au grand dam de Pablo Longoria. Le président de l’OM, qui forme un tandem avec Medhi Benatia, se serait montré clair en coulisses : s’il y a bien un membre du loft qui devait faire ses valises à cette intersaison, c’était Mbemba et personne d’autre à en croire La Provence.

Son transfert tombe à l’eau, Mbemba accuse l’OM

Cependant, l’Olympique de Marseille et Al-Shabab ne seraient pas parvenus à rapprocher leurs positions pendant la date butoir du mercato saoudien. Le pensionnaire de Ligue 1 attendait une offre de 8M€, sans succès. Et même son de cloche pour Mbemba qui, d’après La Provence, n’aurait pas été convaincu par l’offre salariale à l’année de 4M€ proposée par Al-Shabab avec en prime, un bonus de 2M€ à la signature. Chancel Mbemba mettrait cet échec à l’actif de la direction de l’OM. Et maintenant, le club va devoir conserver pendant au moins six mois un joueur qu'il a banni dans l'équipe réserve.