Mercato - PSG : Un transfert provoque un gros malaise

L'opération dégraissage se poursuit au PSG, même après la fin du mercato estival. Ce lundi, le club de la capitale a enregistré le départ de Danilo Pereira. Malgré son attachement à la formation française, le milieu de terrain portugais évoluera en Arabie Saoudite la saison prochaine. Un départ que le vétéran semble avoir mal vécu.

Le mercato estival a fermé ses portes ce lundi en Arabie Saoudite. Dans les ultimes instants, Al-Ittihad a officialisé l’arrivée de Danilo Pereira en provenance du PSG. Peu utilisé par Luis Enrique, le joueur de 32 ans, très apprécié au sein du vestiaire parisien, rejoint Karim Benzema, N’Golo Kanté, Moussa Diaby, Houssem Aouar ou encore Fabinho contre un chèque de 5M€.

Danilo Pereira fait ses adieux

Ce lundi soir, le milieu de terrain a fait ses adieux au PSG et à ses supporters en publiant un message sur les réseaux sociaux. « Chers Parisiens. Je suis arrivé dans cette merveilleuse ville avec une grande envie de gagner et après quatre saisons, je peux dire que j’ai atteint cet objectif. J’ai rencontré des gens extraordinaires dans ce club et je dois les remercier tous sans exception, ainsi que les fantastiques supporters, pour m’avoir aidé à bien m’intégrer. Merci beaucoup ! J’ai été très heureux, mais le moment est venu de clore ce chapitre. Merci au PSG et à bientôt peut-être. Ce fut un plaisir » a écrit Danilo Pereira.

Danilo Pereira remonté contre le PSG ?

Quelques heures après cette opération, Le Parisien a livré les coulisses de cette transaction. Contacté par de nombreuses équipes européennes (Atlético de Madrid, FC Porto, AS Monaco, Fenerbahçe), Danilo Pereira aurait très mal vécu sa mise à l’écart, lui qui a conservé un professionnalisme de tous les instants malgré sa situation. Désireux de rejouer à un haut niveau, il a longtemps attendu qu’une porte s’ouvre avant de finalement accepter la proposition saoudienne.