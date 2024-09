Mercato : Il fait ses adieux au PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG a perdu un des cadres de son vestiaires en la personne de Danilo Pereira. Ex-membre de l’équipe des capitaines du groupe parisien la saison dernière, l’international portugais de 32 ans a été poussé vers la sortie par ses dirigeants pour le simple et unique fait qu’il n’entrait plus dans les plans de Luis Enrique. Parti à Al-Ittihad, Danilo a publié un message d’adieu au Paris Saint-Germain.

Danilo Pereira (32 ans) a mis un terme à son aventure parisienne après quatre saisons passées au Paris Saint-Germain. Recruté en prêt du FC Porto en 2020, le milieu de terrain reconverti défenseur central s’est mué comme étant un véritable taulier du vestiaire du PSG. D’ailleurs, par moments au fil de son expérience au sein du club de la capitale, Danilo a été aperçu en train de recadrer diverses stars dont Lionel Messi, Marquinhos ou encore Kylian Mbappé sur le terrain pour des raisons tactiques.

Mercato : Le PSG recale une star, une grosse erreur est commise ? https://t.co/EAtXHG4ODC pic.twitter.com/GgqcKnbUFZ — le10sport (@le10sport) September 3, 2024

Entre Danilo et le PSG, c’est terminé

La saison passée, Danilo Pereira fut inclus dans l’équipe des capitaines avec Marquinhos, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé. Mais depuis le début du mercato estival, comme beaucoup d’autres indésirables tels que Carlos Soler ou Manuel Ugarte, les services de Danilo n’étaient plus nécessaires aux yeux de Luis Enrique. Il a été question d’un retour au FC Porto ou bien d’un départ en Arabie saoudite. C’est finalement en Saudi Pro League à Al-Ittihad, club de Karim Benzema, que Danilo a signé un contrat de deux saisons au cours desquelles il évoluera sous la houlette de Laurent Blanc.

«J’ai été très heureux, mais le moment est venu de clore ce chapitre»

Sur son compte Instagram, Danilo Pereira s’est adressé à l’institution du PSG au moment d’annoncer son départ et avant de se lancer pleinement dans son nouveau challenge saoudien. Le Portugais a fait une tournée de remerciements. « Chers Parisiens. Je suis arrivé dans cette merveilleuse ville avec une grande envie de gagner et après quatre saisons, je peux dire que j’ai atteint cet objectif. J’ai rencontré des gens extraordinaires dans ce club et je dois les remercier tous sans exception, ainsi que les fantastiques supporters, pour m’avoir aidé à bien m’intégrer. Merci beaucoup ! J’ai été très heureux, mais le moment est venu de clore ce chapitre. Merci au PSG et à bientôt peut-être. Ce fut un plaisir ».