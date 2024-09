PSG : Il casse la baraque et s’offre un été de rêve !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a misé sur Bradley Barcola à l’été 2023. Et depuis, l’ailier qui a fêté ses 22 ans lundi a connu une ascension fulgurante que ce soit au PSG ainsi qu’en équipe de France. D’ailleurs, Barcola a même été sélectionné à l’Euro par Didier Deschamps en raison de la multitude de solutions et de garanties qu’il offre naturellement.

Le PSG a beaucoup compté sur Bradley Barcola en seconde partie de saison lors de l’exercice précédent. La recrue estivale de 50M€ s’est avérée être de plus en plus utile à Luis Enrique. Et au final, les performances du virevoltant ailier qui reste sur quatre buts en trois matchs de Ligue 1 lui avaient valu l’appel de Didier Deschamps pour disputer l’Euro en Allemagne avec l’équipe de France cet été.

«C'est pour ça que je l'ai pris à l'Euro»

Au cours d’un point presse organisé à Clairefontaine ce lundi, Didier Deschamps n’est pas allé par quatre chemins, Bradley Barcola montre suffisamment d’éléments positifs pour continuer à être de la partie en équipe de France. « Bradley est avec nous. Il a fait voir de belles choses. il fait un très bon début de saison. Son positionnement, c'est à gauche aussi. C'est pour ça que je l'ai pris à l'Euro. Il a encore des paliers à franchir. C'est très bien ce qu'il fait ».

«Il fait les bons choix, les bons gestes»

Le discours de Didier Deschamps en conférence de presse a été relayé par RMC Sport. Le sélectionneur de l’équipe de France apprécie tout particulièrement la justesse des décisions instinctives de Bradley Barcola ces derniers temps. « Il est en pleine confiance. Il fait les bons choix, les bons gestes. C'est ce qu'on demande à un joueur offensif ».