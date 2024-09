PSG : Le «patron» est annoncé en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le PSG s'est imposé sur la pelouse du LOSC (1-3). Une rencontre lors de laquelle Vitinha a marqué sur penalty. En plus de son but, le milieu de terrain portugais a livré une nouvelle prestation XXL. Ce qui n'a pas échappé à Daniel Riolo, qui n'a pas hésité à désigner Vitinha comme le nouveau boss du PSG.

Après 3 journées de Ligue 1, le PSG caracole en tête avec 3 victoires. Ce dimanche, le club de la capitale s'est imposé face au LOSC (1-3), mis sur le chemin de la victoire par Vitinha. Buteur sur penalty, le Portugais a été impressionnant. Au milieu de terrain, c'est lui qui fait régner l'ordre.

« Là ça me plait »

Pour L'After Foot, Daniel Riolo a réagi à la victoire du PSG face au LOSC. Emballé par ce qu'il a vu, il a lâché : « Le PSG, c'est tous les ans la même histoire. C'est plus tard que vient la vérité de l'équipe. L'année dernière, en début de saison, j'ai dit 10000 fois que ça me plaisait aussi et là ça me plaît ce soir ».

« C'est le boss »

Daniel Riolo a ensuite au quelques mots pour Vitinha, impressionné par ce qu'il a vu du milieu de terrain portugais. « Vitinha, clairement patron. C'est le boss », a-t-il lâché sur le joueur du PSG.