PSG : Un énorme scandale est dénoncé

3ème victoire en 3 journées de Ligue 1 pour le PSG. Ce dimanche, le club de la capitale s'est imposé face au LOSC (1-3). Un résultat qui aurait toutefois pu être différent si Tiago Santos n'avait pas vu le but du 2-2 être annulé pour hors-jeu. Suite à l'intervention de la VAR, les Dogues sont donc restés avec un but de retard sur le moment, mais voilà qu'il y aurait eu une énorme erreur d'arbitrage aux yeux des Lillois.

Pour son premier vrai test de la saison, le PSG s'en est donc sorti face au LOSC (1-3). Les joueurs de Luis Enrique sont ainsi repartis du nord de la France avec les 3 points, mais voilà que chez les Dogues, on crie au scandale. La raison ? L'intervention de la VAR qui a annulé le but de Tiago Santos du 2-2 qui aurait dû être valable selon les Lillois.

« Le résultat final est tronqué, le championnat est tronqué »

Président du LOSC, Olivier Létang s'est arrêté en zone mixte après la rencontre pour dénoncer ce scandale. « Ce deuxième but refusé, c’est la grosse frustration de la soirée. Sur le coup je ne savais pas. C’est pour moi l’élément marquant du match. On met des millions d’euros sur la table pour avoir la vidéo, la VAR pour être certain de prendre les bonnes décisions. L’arbitre, monsieur Bastien, qui n’y est pour rien, m’a confirmé que le fait que Thomas Meunier touche le ballon remet en jeu Tiago Santos. Je suis très énervé par rapport à ça. Oui on a fait des erreurs, oui on a joué contre une bonne équipe. Mais l’élément central, c’est qu’à 8 minutes de la fin, on doit être à 2-2 avec une équipe lilloise qui pousse. Le résultat final est tronqué, le championnat est tronqué alors qu’on a tous les outils technologiques, on a les images pour prendre les bonnes décisions. Mais on ne les prend pas. Ça mérite d’être souligné », a-t-il lâché.

« La VAR doit faire son travail »

Bruno Génésio s'est lui exprimé au micro de DAZN puis en conférence de presse sur ce fait de jeu face au PSG. L'entraîneur du LOSC a alors lâché : « Au moment où Benji (Benjamin André) fait sa tête, on peut penser que Tiago (Santos) est hors-jeu, mais entre-temps, Thomas Meunier retouche le ballon. Il dévie le ballon, donc il n'y a plus hors-jeu de Tiago Santos. (...) La VAR doit faire son travail. Si on met une VAR et qu'elle ne sert à rien, autant ne pas la mettre. Je n'ai rien à reprocher à M. Bastien, mais je ne sais pas ce que les gens dans le bus regardaient. Un autre match, un film ? Je ne sais pas ».