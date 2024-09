Mercato - PSG : Il vit déjà un calvaire après son transfert ?

Jean de Teyssière

Dans les derniers instants du mercato, le PSG a réussi à vendre Manuel Ugarte à Manchester United. L’Uruguayen a été présenté ce dimanche à son nouveau public d’Old Trafford et a assisté impuissant à la défaite flagrante de son équipe contre Liverpool (0-3). Interrogé sur le moment où Ugarte disputera ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs, Erik Ten Hag, l’entraîneur a admis que cela pourrait prendre des mois.

Le mercato du PSG a été peu animé, avec seulement quatre recrues : Matvey Safonov, Joao Neves, Désiré Doué et Willan Pacho. Les départs ont été un peu plus nombreux, avec notamment celui de Manuel Ugarte, dans les dernières minutes du mercato. L'international urugayen est parti rejoindre Manchester United.

Manchester United humilié à domicile

Cela commence à devenir récurrent de prendre une déroute par Liverpool pour Manchester United. On se souvient tous du retentissant 0-7 infligé par les Reds à Anfield en 2023 ou encore du 0-5 concédé à domicile en 2021. En 2024, c’est sur le score de 0-3 que les deux équipes se sont séparées. Cela commence peut-être à faire beaucoup pour Erik Ten Hag.

«Ugarte ? Cela prendra des semaines, peut-être des mois»

Interrogé sur l’intégration de Manuel Ugarte au sein de l’effectif, l’entraîneur de Manchester United, Erik Ten Hag, n’a pas rassuré, come relayé par Fabrizio Romano : « Je ne suis pas Harry Potter. Manuel Ugarte n'a pas encore joué cette saison. Il doit travailler sa condition physique et on doit l'intégrer à l'équipe, puis je suis sûr qu'il apportera sa contribution. Cela prendra des semaines, peut-être des mois. »