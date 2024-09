Le PSG va affronter sa bête noire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC (20h45) en clôture de la 3ème journée de Ligue 1. Après deux victoires initiales, le club de la capitale va chercher à réaliser la passe de trois. Mais Bruno Genesio, le coach lillois, est la « bête noire » des Parisiens. Explication.

« C’est un des meilleurs matches du championnat, un match de niveau Ligue des champions, à très haut niveau. Ils font beaucoup de choses bien, reprenant ce qu’il y avait de bien l’an dernier en ajoutant de nouvelles choses. Ils sont difficiles à défendre, on joue chez eux dans un beau stade, nous sommes très motivés pour aller à Lille ». Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique prévenait les siens : ce choc du PSG face au LOSC ce dimanche soir (20h45) ne sera pas facile pour les siens.

Le PSG privé de plusieurs éléments face au LOSC

Après deux succès initiaux cette saison face au Havre (1-4) et contre Montpellier vendredi dernier pour la première au Parc des Princes (6-0), le PSG espère obtenir les trois points face au LOSC, et ce juste avant la trêve internationale. Mais cette rencontre ne sera pas simple pour Paris loin de là, d’autant que Luis Enrique est toujours privé de certains de ses éléments comme Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Gonçalo Ramos. Mais ce sont également Nuno Mendes et Matvey Safonov qui sont absents pour ce choc en raison d’un virus.

Bruno Genesio, bête noire du PSG en Ligue 1 ?

Surtout, le PSG de Luis Enrique va affronter le LOSC d’un certain Bruno Genesio. Comme le rapporte Prime Vidéo, l’ancien entraîneur de Rennes et de l’OL est l’un des très rares coachs à afficher un bilan non-négatif face au PSG en championnat. En effet, ce dernier a disputé 13 matchs contre Paris, avec un bilan de six victoires, un match nul, et six défaites. Affaire à suivre...