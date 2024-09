PSG : Un joueur «brille», il interpelle Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de l’Euro cet été avec l’Espagne, Fabian Ruiz aura été l’un des hommes forts de la Roja. Élément important de Luis de la Fuente, le joueur de 28 ans peut-il devenir titulaire indiscutable avec Luis Enrique au PSG ? C’est en tout cas ce que souhaiterait l’ancien capitaine parisien Mohamed Sissoko.

Cet été, l’Espagne a totalement dominé l’Euro en Allemagne. Parmi les éléments forts de la Roja, Fabian Ruiz aura été impressionnant. A l’entame de sa troisième saison au PSG, le joueur de 28 ans a-t-il acquis un nouveau statut aux yeux de Luis Enrique ? En conférence de presse, le coach parisien félicitait son numéro 8.

Mercato : Le PSG a régalé tout le monde !

« Je suis sûr que Fabian va beaucoup nous aider »

« Je pense que les titres servent à reconnaître la qualité d'une équipe, d'une équipe nationale et d'un joueur. L'année dernière, Fabian a été un des meilleurs de l'équipe, qui a le plus joué et il a continué cela à l'Euro en étant titulaire. On espère toujours plus des joueurs et je suis sûr que Fabian va beaucoup nous aider », lâchait ainsi Luis Enrique. Interrogé par le Parisien, l’ancien milieu et capitaine du PSG Mohamed Sissoko a affirmé que Fabian Ruiz devait être titulaire à Paris cette saison.

« Je le vois comme un titulaire »

« Moi je le vois comme un titulaire. Il revient avec un autre statut et a prouvé qu’il était un joueur avec de la qualité dans les moments qui comptent », a lâché l’ex international Malien et joueur du PSG de 2011 à 2013. « Si on retrouve le Fabian Ruiz de l’Euro, qui est décisif, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va être un élément important pour le PSG cette saison. D’abord c’est un gaucher, tous les joueurs qui jouent au milieu sont droitiers. Il a de l’expérience sur les grands matchs, une qualité de jeu long et se projette bien. Depuis quelques mois, on sent qu’il est en confiance et que c’est pour ça qu’il brille ».