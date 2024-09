PSG : Al-Khelaïfi choqué par Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Même si Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid, l’histoire avec le PSG n’est pas totalement terminée. En effet, le capitaine de l’équipe de France a décidé de contre-attaquer en réclamant 55M€ au club de la capitale pour des salaires et primes impayés. De quoi choquer Nasser Al-Khelaïfi qui ne s’attendait pas vraiment à cela ?

Entre le PSG et Kylian Mbappé, la séparation a été tendue. Tandis que le Français a rejoint librement le Real Madrid, des impayés sont au coeur de tensions entre les deux camps. Alors que le club de la capitale pensait que Mbappé allait faire un geste financier, cela ne serait pas le cas. Le néo-Madrilène réclame désormais 55M€.

« Un coup de Trafalgar » qu’Al-Khelaïfi n’a pas vu venir ?

Proche de Nasser Al-Khelaïfi, Cyril Hanouna s’est exprimé sur le conflit qui oppose le PSG à Kylian Mbappé. Au micro d’Europe 1, il a notamment confié à propos du président du club de la capitale : « Nasser Al-Khelaïfi n’aurait jamais pensé, croyez-moi, que Kylian Mbappé allait lui faire un tel coup de Trafalgar. Je vous le promets. Al-Khelaïfi, c’est un garçon qui est profondément gentil ».

« Nasser c’est quelqu’un qui est dans la confiance »

« Pour lui, c’était une parole tacite entre Mbappé et lui de se dire quoi qu’il arrive, je vais renvoyer l’ascenseur au PSG, on va trouver un accord et vous allez pouvoir prendre de l’argent sur le transfert. Ça ne s’est pas passé et c’est pour ça que ça s’est tendu entre Mbappé et Al-Khelaïfi. Nasser c’est quelqu’un qui est dans la confiance, qui il donne une parole, il la tient », a enchainé Hanouna.