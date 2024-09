Officiel : Deux coups durs annoncés pour le PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après deux victoires en autant de matchs en ce début de saison, le PSG se rend sur la pelouse du LOSC ce dimanche soir en clôture de la 3ème journée de Ligue 1 (20h45). Un premier choc en 2024-2025 pour les Parisiens, alors que Luis Enrique va devoir composer sans deux de ses éléments, touchés par un virus.

Le PSG est de retour aux affaires. Après un énorme carton face à Montpellier au Parc des Princes la semaine dernière (6-0), ainsi qu’une première victoire inaugurale contre le Havre (1-4), le club de la capitale se déplace ce dimanche soir sur la pelouse du LOSC (20h45). Pour ce deuxième match à l’extérieur de la saison, nul doute que la bande à Luis Enrique va tenter de repartir avec les trois points.

Un choc face au LOSC pour le PSG

En conférence de presse, Luis Enrique affirmait d’ailleurs que ce match s’annonçait relevé : « Sans aucun doute c'est un des meilleurs matchs du championnat, pas seulement pour les équipes mais aussi par leurs compositions. Ils font beaucoup de choses très bien, continuent ce qu'ils faisaient la saison passée, j'aime leur proposition, leurs deux phases, on joue chez eux en plus, c'est un des matchs les plus difficiles à l'extérieur que nous pourrions jouer ».

Absences confirmées pour Nuno Mendes et Matvey Safonov

Ce dimanche, le PSG a d’ailleurs dévoilé son groupe pour ce choc. Si Gonçalo Ramos, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez sont toujours absents pour blessures, Nuno Mendes et Matvey Safonov n’ont pas été convoqués, les deux joueurs ayant été touchés par un virus.