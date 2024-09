Mercato : Recalé par le PSG, un calvaire lui est promis !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Victor Osimhen a finalement vu son avenir se jouer entre Chelsea et Al-Ahli. Et finalement, l'attaquant nigérian évoluera cette saison... à Naples ! Son transfert n'ayant jamais abouti, Osimhen n'a donc pas quitté le club italien où il est toutefois mis à l'écart comme le confirme Giovanni Manna.

Cet été, plusieurs pistes ont circulé du côté du PSG, notamment dans le secteur offensif. L'une des plus chaudes a mené à Victor Osimhen qui semblait d'ailleurs très chaud à l'idée de signer à Paris. Mais Luis Enrique n'était clairement pas de cet avis. Par conséquent, le PSG n'a pas bougé pour son transfert, et seuls Chelsea et surtout Al-Ahli se sont manifestés par des offres. Naples avait même un accord avec le club saoudien, mais le transfert n'a finalement pas abouti. Et selon Giovanni Manna, directeur sportif du Napoli, Victor Osimhen, qui avait réclamé son départ cet été, n'entre plus dans les plans du club italien.

Mercato : Le plan du PSG est révélé ! https://t.co/0Dm8aigWJs pic.twitter.com/f0nvsCSeXt — le10sport (@le10sport) September 1, 2024

Osimhen en pleine galère à Naples

« Le marché du football est encore ouvert (en Arabie Saoudite, il ferme le lundi 2 septembre, ndlr), il y a beaucoup d'options mais je ne pense pas que Victor ira en Arabie lors de cette session de football. La situation est très claire, depuis la fin de la saison dernière », assure le dirigeant italien dans des propos rapportés par TMW, avant d'en rajouter une couche, confirmant que Victor Osimhen ne faisait plus partie des options pour Antonio Conte.

«Il a exprimé son désir de ne pas jouer pour Naples et nous avons fait d'autres choix»

« Victor a exprimé son désir absolu de ne pas rester à Naples, de ne pas jouer pour Naples, et nous avons essayé de l'accommoder. Ensuite, il y a une demande et une offre, nous pensions avoir conclu une négociation, mais elle n'a pas abouti. Nous avons acquis Lukaku, gardé Raspadori et Simeone et ce n'était pas gagné d'avance. Pour l'instant, nous maintenons notre ligne de cohérence depuis le début : il a exprimé son désir de ne pas jouer pour Naples et nous avons fait d'autres choix », ajoute Giovanni Manna. Pour rappel, Victor Osimhen n'a pas été inscrit sur la liste de Naples en Serie A. La saison s'annonce donc très longue pour le Nigérian.