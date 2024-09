Mercato : Le plan du PSG est révélé !

Axel Cornic

Le mercato vient de se terminer et le Paris Saint-Germain se sera montré assez calme, alors que certains annonçaient déjà des feux d’artifice pour oublier le départ de Kylian Mbappé. Finalement, ils sont seulement quatre à avoir rejoint le club, avec notamment João Neves ou encore Désiré Doué, qui auront couté rien qu'à eux deux 120M€, bonus compris.

Avec la fin d’un cycle, on voyait Paris faire beaucoup plus. Mais le PSG s’est tenu à sa nouvelles maxime, mettant le collectif devant l’individu et aucune star n’est finalement arrivée pour remplacer un Kylian Mbappé parti au Real Madrid. Mais est-ce vraiment le meilleur choix ?

Un joueur par ligne au PSG

D’après les informations de L’Equipe, Luis Enrique et Nasser Al-Khelaïfi avaient les idées claires concernant ce mercato estival post-Mbappé. Le plan était vraisemblablement de recruter une recrue par ligne et c’est finalement ce qui est arrivé, avec João Neves au milieu, Désiré Doué qui peut joueur ailier comme derrière l’attaquant, le défenseur équatorien Willian Pacho et le gardien Matvey Safonov.

Pas de 9 ?

Certains observateurs voyaient pourtant les Parisiens miser très gros sur un attaquant de pointe, surtout avec la blessure à la cheville de Gonçalo Ramos. D’ailleurs, que ce soit lui ou son compère Randal Kolo Muani, ils n’ont pour le moment pas montré être des numéros 9 dignes d’un des clubs les plus ambitieux d’Europa, comme le PSG.