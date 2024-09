Mercato - PSG : La signature d’un entraîneur imminente ?

Jean de Teyssière

Le PSG va débuter sa deuxième saison sous l’égide de Luis Enrique. Son arrivée au club l’an passé a été saluée par beaucoup, qui l’apprécient. Son contrat se termine en juin prochain mais tout avancerait dans la bonne direction pour une prolongation de contrat. Surtout qu’en privé, Luis Enrique ne cache pas sa joie d’entraîner dans un club où il a du poids.

La deuxième saison de Luis Enrique au PSG est-elle la dernière ? Arrivé l'été dernier, l'entraîneur asturien n'avait signé qu'un contrat de deux ans. En juin prochain, il sera libre de tout contrat, sauf si une prolongation pointe le bout de son nez...

Mercato - PSG : Une grande nouvelle tombe après Mbappé https://t.co/VD9KnTX1Sf pic.twitter.com/UlTpaBMssd — le10sport (@le10sport) August 31, 2024

Luis Enrique apprécie entraîner le PSG

Au PSG, tout semble bien se passer depuis la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur. L'Équipe révèle qu'en privée, Luis Enrique apprécierait beaucoup son poste au PSG, lui qui bénéficie d'une grande liberté dans son management.

Luis Enrique bientôt prolongé ?

« Mon avenir est comme le vôtre. On est là aujourd'hui et on verra bien après. J'espère que rien ne va nous arriver. Il n'y a aucun doute que j'aimerais continuer mais nous devons vivre le présent », avouait Luis Enrique en conférence de presse. L'Équipe révèle que le PSG pourrait rapidement officialiser la prolongation de Luis Enrique. Toutes les parties s'accordent sur la prolongation du bail de plusieurs années.