Mbappé se fait interpeller pour un nouveau projet en France !

Pierrick Levallet

Après avoir quitté la Ligue 1 puisqu'il évolue au Real Madrid désormais, Kylian Mbappé s'est lancé dans un nouveau projet en France puisqu'il est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen. Alain Giresse aimerait toutefois voir le capitaine des Bleus racheter aussi les Girondins de Bordeaux, récemment rétrogradés en National 2.

Après sept ans de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a mis fin à son aventure au PSG cet été. Mais il n’a pas quitté entièrement le football français pour autant. Le capitaine de l’équipe de France est récemment devenu actionnaire majoritaire du SM Caen. Alain Giresse apprécierait toutefois que le nouveau joueur du Real Madrid rachète aussi les Girondins de Bordeaux, rétrogradés en National 2.

«J'aurais racheté le club, comme il l'a fait à Caen»

« Quand on a fait les 100 ans du stade, on a bien vu la ferveur, l'ambiance, la relation entre le public et les joueurs qui avaient porté le maillot du club. C'est vraiment le cœur même du club, de ce qu'il était. On veut apporter chacun notre contribution, mais quand on voit qu'il est toujours entre les mains de ceux qui l'ont amené là, c'est difficile à comprendre » a d’abord expliqué l’ancien joueur de Bordeaux au micro de France Bleu Gironde.

«Il y a des limites face à cette situation»

« Si j'étais Mbappé, j'aurais racheté le club, comme il l'a fait à Caen. Je ne suis pas dans cette catégorie-là. Avec tous mes camarades, on est là autour, on apporte notre soutien. Mais il y a des limites face à cette situation » a ensuite ajouté Alain Giresse. À voir maintenant si Kylian Mbappé aura entendu le message.