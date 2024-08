Le Real Madrid se lâche sur la relation Mbappé-Vinicius Jr

Alexis Brunet

Cet été, le Real Madrid a frappé un grand coup sur le marché des transferts en mettant la main sur Kylian Mbappé, arrivé librement en provenance du PSG. Malgré un but lors de la Supercoupe d’Europe, le Français a pour le moment du mal et son entente avec Vinicius Jr n’est pas un succès. Mais cela n’inquiète pas Carlo Ancelotti qui estime que la connexion entre les deux hommes va s’améliorer au fil des semaines.

Le mercato estival vient de s’achever et le Real Madrid a sans doute frappé l’un des plus gros coups de l’été. Après sept saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de réaliser son rêve et de rejoindre le club espagnol. Carlo Ancelotti peut donc compter sur le champion du monde, mais également sur Vinicius Jr pour faire trembler les défenses de Liga.

« Avec le temps, ils vont mieux s'associer »

Mais pour le moment, le duo Vinicius Jr - Kylian Mbappé n’a pas tellement brillé en championnat. En trois matches disputés, seulement le Brésilien a trouvé le chemin des filets à une reprise et sur penalty. Les deux attaquants n’ont pas réussi à bien combiner, mais cela n’effraie pas Carlo Ancelotti, comme l’a affirmé ce dernier en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par AS. « Pour moi, ils forment une bonne équipe et le travail offensif est très bien fait. Cela n'a pas été un problème car nous avons marqué des buts à chaque match. Avec le temps, ils vont mieux s'associer, pas seulement Vini avec Mbappé, mais Mbappé avec les milieux de terrain, offensivement nous n'avons pas de problème. Nous n'avons pas eu ce problème ces dernières années et nous ne l'aurons plus maintenant que nous avons les meilleurs attaquants du monde. »

Endrick a ouvert son compteur avec le Real Madrid

Si Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont un peu de mal en ce début de championnat, Endrick a lui ouvert son compteur. Face à Valladolid, le jeune attaquant du Real Madrid a débloqué son compteur avec la Casa Blanca en fin de match, après seulement quatre minutes sur la pelouse.