Real Madrid : Un pote de Mbappé inquiète !

Le Real Madrid vit un début de saison compliqué. Malgré le titre remporté en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta (2-0), avec le premier but de Kylian Mbappé, le club espagnol n’y arrive pas en Liga. En trois matchs, le bilan est plus que mitigé avec une victoire et deux nuls. Si Mbappé n’a toujours pas marqué en Liga, son compatriote Aurélien Tchouaméni inquiète, lui qui peine à retrouver sur niveau.

Âgé de 24 ans, Aurélien Tchouaméni vit probablement les premières grandes difficultés de sa carrière. Arrivé au Real Madrid en 2022, l’ancien Monégasque a depuis remporté la Ligue des Champions et la Liga. Mais ces derniers temps, le milieu de terrain est copieusement critiqué en Espagne.

«On laisse des espaces entre les lignes»

Face à Las Palmas jeudi soir, le Real Madrid n’a pas pu faire mieux qu’un match nul 1-1. Avec seulement 5 points en trois matchs, le club madrilène laisse déjà s’échapper le FC Barcelone, seule équipe espagnole à avoir fait le 3/3. Carlo Ancelotti détaillait en conférence de presse les problèmes de son équipe : « Je détecte des problèmes dans le football. Le jeu est lent, il n'y a pas beaucoup de mobilité et les attaquants reçoivent avec des équipes rivales déjà fermées. Sans le ballon on laisse des espaces entre les lignes, il nous est difficile d'être compact. Le diagnostic est clair. Maintenant, cherchez des solutions. »

Tchouaméni inquiète au Real Madrid

Ces propos de Carlo Ancelotti pourraient être dirigés vers Aurélien Tchouaméni. Depuis le début de saison, l’international français a perdu de son influence et lors du match face à Las Palmas, il n’a remporté que 25% de ses duels. Il a aussi moins récupéré que Fede Valverde et Luka Modric. La retraite de Toni Kroos oblige l’ancien Bordelais à faire évoluer son jeu et selon AS, ses récentes prestations inquiéteraient au sein du club…