Mbappé - Vinicius Jr : Avertissement lancé au Real Madrid !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé va devoir redoubler d'efforts pour imposer son style dans un secteur offensif emmené par un remarquable Vinicius Junior depuis plusieurs années. Et Jérôme Rothen lance un avertissement clair à ce sujet : Mbappé ne sera pas un élément aussi précieux dans le collectif que ne l'était Karim Benzema par le passé au Real Madrid.

Après avoir refusé en boucle de prolonger son contrat avec le PSG ces derniers mois, Kylian Mbappé a finalement opté pour un départ libre en direction du Real Madrid. Mais la tâche s'annonce très compliquée pour le capitaine de l'équipe de France, qui va devoir s'imposer dans un collectif déjà parfaitement huilé avec Vinicius Junior comme cher d'orchestre. L'attaquant brésilien, véritable leader offensif du Real Madrid, partage donc désormais la vedette avec Mbappé comme ce fut déjà le cas par le passé avec Karim Benzema. Mais il y a une nette différence...

« Mbappé ne deviendra jamais un Benzema »

Sur les ondes de RMC Sport, Jérôme Rothen a lancé un avertissement au Real Madrid sur la grosse différence de profil entre Mbappé et Benzema : « En numéro 9 pur, un peu comme Haaland peut le faire, c’est sûr que ce n’est pas son poste. De toute façon, tu ne vas pas le changer à 25 ans. Les qualités qu’il a, elles sont là. Il peut progresser sur certains points, mais ça ne deviendra pas un crack. Ça ne deviendra jamais un Karim Benzema. Il n’est pas assez doué techniquement dos au jeu pour participer à l’activité dans le jeu de passe avec ses coéquipiers pour devenir un crack comme l’était Karim Benzema. Il faudra trouver autre chose », confie l'ancien joueur du PSG.

Mbappé - Vinicius Jr, entente possible !

Rothen estime malgré tout que Vinicius Junior et Kylian Mbappé ont les moyens d'être complémentaires et de briller ensemble au Real Madrid : « Je pense que dans la qualité de passe, Vinicius a quelque chose de supérieur à Kylian Mbappé. Par contre, dans la finition, Kylian est plus fort. Donc ce sera à eux de trouver le bon rapprochement sur le terrain pour donner le maximum. On ne va quand même pas douter de la qualité de ces deux joueurs-là et de l’entente qu’ils peuvent avoir ! ». Le message est passé.