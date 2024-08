Real Madrid : Mbappé est critiqué, sa famille sort du silence !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’est plus la fraîche recrue du Real Madrid sur le mercato. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain compte déjà trois matchs à son actif. Et quand bien même il n’a pu montrer son meilleur visage sur les deux dernières sorties et notamment pour sa première au Santiago Bernabeu, il ne désespère pas du tout, au même titre que son petit frère Ethan.

Kylian Mbappé vit un « rêve » éveillé au Real Madrid. La grande recrue estivale madrilène a déjà joué trois matchs sous ses nouvelles couleurs. Ses débuts en Supercoupe d’Europe le 14 août dernier lui ont permis d’ouvrir son compteur but au Real Madrid. Néanmoins, à Majorque (1-1) et contre le Real Valladolid (3-0) pour sa première au Santiago Bernabeu dimanche, Mbappé n’a pas pu se montrer décisif. Bilan : 0 but et 0 passe décisive lors des deux premières sorties du champion d’Espagne en Liga.

La presse espagnole pas tendre avec Mbappé

De quoi alerter la presse espagnole. Quotidien madrilène, AS évoque un « neuf forcé » pour Kylian Mbappé qui arbore le numéro 9 et occupe la position d’attaquant axial à la Casa Blanca, sans en être réellement un. Sport a de son côté affirmé « qu’en tant qu’avant-centre, il est loin d’être un joueur décisif ».

Son frère Ethan monte au créneau

Pas de panique dans l’esprit de Kylian Mbappé et de son entourage d’ailleurs. Sur son compte Instagram, son frère cadet Ethan a publié une Story dans laquelle il laisse entendre par le biais des emojis publiés, à savoir deux coeurs blancs merengue et un sablier, que tout finira par rentrer dans l’ordre pour Kylian Mbappé et que ce passage fait partie du processus.

«C'est un grand moment, je suis content du Bernabeu et de mes débuts»

Quoi qu’il en soit, Kylian Mbappé apprécie tout particulièrement chaque moment passé en tant que joueur du Real Madrid. Et cette victoire au Santiago Bernabeu, pour son baptême du feu, avait une saveur toute particulière pour le capitaine de l’équipe de France comme il l’a affirmé à Real Madrid TV. « C'est un grand moment, je suis content du Bernabeu et de mes débuts. On a gagné les trois points, c'était une grande soirée. Les supporters étaient top, merci à tous pour ce grand moment, pour moi et pour l'équipe. On voulait gagner ce premier match, ce qu'on a fait. On est très contents. C'était un rêve de jouer dans ce stade. Nous avons un match jeudi et j'espère que nous gagnerons à nouveau ».