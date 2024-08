Mbappé - Vinicius : Un autre attaquant du Real Madrid les éclipse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, alors que tous les regards étaient tournés vers Kylian Mbappé dimanche puisque l'attaquant français faisait ses grands débuts à Santiago Bernabeu, c'est un autre petit nouveau qui lui a volé la vedette. En effet, Endrick, qui a remplacé Kylian Mbappé en tout fin de match, a inscrit son premier but, éclipsant ainsi l'ancienne star du PSG.

Troisième match et troisième grande première pour Kylian Mbappé. Après ses débuts avec la Real Madrid et sa première en Liga, le nouveau numéro 9 merengue a foulé la pelouse du Santiago Bernabeu pour la première fois dimanche à l'occasion de la venue de Valladolid. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour l'ancien attaquant du PSG.

Endrick éclipse la première de Mbappé au Bernabeu

Très maladroit, Kylian Mbappé a effectivement raté de grosses occasions, cédant même sa place à Endrick en fin de match. Le jeune brésilien faisait également ses grands débuts devant ses nouveaux fans, et pour sa part, ils sont très réussis ! Et pour cause, il ne lui a fallu que 10 minutes pour débloquer son compteur et sceller la large victoire du Real Madrid (3-0). De quoi éclipser Kylian Mbappé.

«Il a gâché la fête de Mbappé avec style»

Dans son édito pour AS, Tomas Roncero estime d'ailleurs qu'Endrick a gâché la fête de Kylian Mbappé. « Un garçon de 18 ans qui a les jambes de Roberto Carlos et une énorme puissance de course. Un attaquant qui va faire vibrer le Bernabeu, qui a désormais son nouvel enfant chéri. Il a gâché la fête de Mbappé avec style », écrit le journaliste espagnol.