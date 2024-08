Real Madrid : Critiqué, Mbappé vit déjà un «rêve» !

Thomas Bourseau

Certes, Kylian Mbappé est parvenu à ouvrir son compteur but avec le Real Madrid dès la Supercoupe d’Europe. Néanmoins, depuis cette soirée de mi-août à Varsovie, la recrue phare de l’été du club merengue piétine. Contre le Real Valladolid ce dimanche (3-0), Mbappé a encore peiné à marquer la rencontre de son empreinte. De quoi lui valoir quelques critiques, mais pas au point entacher son bonheur de faire ses premiers pas dans le stade mythique de son club de coeur.

Cela fait deux sorties de suite que Kylian Mbappé éprouve quelques difficultés sur le front de l’attaque du Real Madrid. Sur la pelouse de Majorque la semaine dernière (1-1) ainsi qu’au Santiago Bernabeu ce dimanche pour sa première dans l’écrin du géant merengue contre le Real Valladolid (3-0), Mbappé a montré un visage inquiétant de par son manque de réalisme.

«Je suis content du Bernabeu et de mes débuts»

D’autant plus que sur ses 15 derniers matchs disputés, le capitaine de l’équipe de France et le numéro 9 du Real Madrid ne compte que 4 réalisations. Bien loin de ses standards habituels. Pour autant, le plus important était ailleurs à ses yeux. Déjà quelque peu critiqué par la presse espagnole, Mbappé est « content » d’avoir fait ses premiers pas au Santiago Bernabeu en tant que joueur du Real Madrid. « C'est un grand moment, je suis content du Bernabeu et de mes débuts. On a gagné les trois points, c'était une grande soirée ».

«C'était un rêve de jouer dans ce stade»

Pour Real Madrid TV, Kylian Mbappé a poursuivi en remerciant au passage les socios du Real Madrid pour leur soutien tout le long d’une rencontre qui s’est décantée en seconde période grâce à Federico Valverde, puis après la sortie de Kylian Mbappé remplacé par Endrick à la 86ème minute, à Brahim Diaz et au jeune attaquant brésilien. « Les supporters étaient top, merci à tous pour ce grand moment, pour moi et pour l'équipe. On voulait gagner ce premier match, ce qu'on a fait. On est très contents. C'était un rêve de jouer dans ce stade. Nous avons un match jeudi et j'espère que nous gagnerons à nouveau ».

Ancelotti : «Je pense que dans cette position il va marquer, comme il a toujours marqué»

Son entraîneur Carlo Ancelotti ne se montre absolument pas inquiet. Dans l’esprit du coach italien, les buts vont finir par venir pour Kylian Mbappé. « C'est un attaquant spectaculaire, très rapide, qui bouge très bien sans ballon, attaque dans le dos des attaquants, il a eu trois ou quatre occasions parce qu'il se les a créées grâce à ses mouvements. Je pense que dans cette position il va marquer, comme il a toujours marqué ».