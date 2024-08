Real Madrid : Kylian Mbappé reçoit un coup de pression !

Arnaud De Kanel

Kylian Mbappé est resté muet le week-end dernier pour ses grands débuts en Liga avec le Real Madrid. L'attaquant français était pourtant attendu au tournant et nombreux sont ceux qui le voyaient démarrer son aventure en Espagne en étant décisif. Il devra redoubler d'effort pour justifier les attentes placées en lui comme l'a fait remarquer Ludovic Giuly.

C'est le grand jour pour Kylian Mbappé ! Après avoir effectué ses débuts avec le Real Madrid face à l'Atalanta en finale de la Supercoupe d'Europe, l'attaquant français a disputé son premier match en Liga la semaine dernière. Mais ce dimanche, c'est un autre morceau de son festin madrilène qui l'attend. En effet, Mbappé va connaitre son premier match devant ses nouveaux spectateurs, dans son nouveau stade, au Bernabeu ce dimanche face à Valladolid Après une prestation mitigée contre Majorque, le capitaine des Bleus ne devra pas décevoir. Ludovic Giuly attend une réaction de sa part.

«Il arrive dans une nouvelle dimension, il va devoir gérer ça»

« On a tellement d’attente par rapport à ce joueur-là, par rapport à ce qu’il est que forcément on pensait qu’il allait marquer et faire la différence tout de suite en marquant trois buts. Il arrive dans une nouvelle dimension, il va devoir gérer ça. Ce n’est plus le chouchou du Parc, ce n’est plus l’homme à tout faire d’une équipe », a déclaré l'ancien joueur du PSG au micro de Téléfoot. Kylian Mbappé ne devrait pas avoir d'autres choix que d'évoluer en pointe de l'attaque, un poste qu'il n'apprécie pas particulièrement.

«C’est à lui de s’adapter»

« Quoi qu’il arrive, il y aura un système de jeu où il sera utilisé comme numéro 9. Il y a des joueurs à gauche qui sont là depuis plus longtemps que lui. Donc c’est à lui de s’adapter. Et c’est ça un grand joueur aussi, savoir s’adapter », a ajouté Ludovic Giuly. Premiers éléments de réponse ce dimanche à partir de 17h...