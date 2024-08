Coup dur au Real Madrid, Kylian Mbappé interpelle une star !

Thomas Bourseau

Il n’aura pas fallu plus de deux sorties pour qu’une star du Real Madrid soit obligée de se retirer depuis l’arrivée de Kylian Mbappé. En effet, Jude Bellingham s’est blessé à la jambe droite à l’entraînement ce vendredi et sera éloigné des terrains pendant quelques semaines. Dégoûté, l’Anglais a reçu un message de Mbappé sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé n’a effectué que deux matchs avec Jude Bellingham. Néanmoins, la star anglaise du Real Madrid va déjà être mise de côté pendant le mois à venir. En effet, en raison d’un contact subi à la jambe à l’entraînement ce vendredi matin, le milieu offensif du Real Madrid va rester sur le carreau en raison d’une « lésion du muscle plantaire de la jambe droite » comme l’a révélé le Real Madrid dans son communiqué médical.

«Il n'y a rien que je déteste plus que de manquer des matchs»

« Après les examens effectués aujourd'hui sur notre joueur Jude Bellingham par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du muscle plantaire de la jambe droite ». Jude Bellingham a laissé passer la journée avant de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Par le biais de son compte Instagram, Bellingham s’est dit clairement dégoûté. « Il n'y a rien que je déteste plus que de manquer des matchs ».

«Peut-être que mon corps me dit qu'il a besoin d'un peu plus de repos»

« Mais j'essaie de voir le bon côté des choses et peut-être que mon corps me dit qu'il a besoin d'un peu plus de repos après une année bien remplie. Je suis très frustré mais je soutiendrai les gars comme un fan jusqu'à ce que je puisse les rejoindre dans ma meilleure forme. Merci pour vos messages d'inquiétude et de soutien. Beaucoup d'amour et Hala Madrid ! ». a conclu Jude Bellingham sur sa page Instagram officielle.

Mbappé réagit à la blessure de Bellingham sur les réseaux sociaux

Dans la section commentaires de la publication Instagram de Jude Bellingham, plusieurs joueurs du Real Madrid ont laissé un message destiné à leur numéro 5. C’est notamment les cas de Federico Valverde, de Fran Garcia, de Brahim Diaz, mais aussi Kylian Mbappé. La recrue estivale phare du Real Madrid a simplement rédigé un : « Mon gars » avec un coeur blanc merengue.