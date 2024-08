Mbappé - Vinicius Jr : Le Real Madrid réagit à la polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Rodrygo serait-il jaloux de la médiatisation de Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham au Real Madrid ? Ces derniers jours, un message du Brésilien a fait énorément parler du côté de l'Espagne. De quoi pimenter un peu le début de saison de la Casa Blanca. Interrogé en conférence de presse ce vendredi sur le cas Rodrygo, Carlo Ancelotti a mis les choses au point.

Suite au but de Rodrygo contre Majorque la semaine dernière, les équipes de communication du Brésilien ont posté un message sur le canal WhatsApp du Real Madrid qui a fait grand bruit. « La semaine dernière, ils ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini, mais à cet acronyme il va falloir ajouter le R pour Rodrygo », pouvait-on notamment lire dans ce message qui a par la suite été supprimé.

« Il m'a dit que le message était faux »

En Espagne, certains y ont vu là une once de jalousie de Rodrygo à l'égard de Kylian Mbappé, Vinicius Jr et Jude Bellingham. En congérence de presse ce vendredi, Carlo Ancelotti a expliqué sur cette affaire : « J'ai parlé avec Rodrygo cette semaine et je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose. Il m'a dit que le message était faux. Il content ici et il travaille très bien. Il n'y a aucun problème avec lui ».

« Nous connaissons tous la qualité qu'il a »

A propos de Rodrygo, l'entraîneur du Real Madrid a ensuite confié : « Nous connaissons tous la qualité qu'il a. Il a très bien joué durant les deux derniers matchs. Avec cette équipe si offensive, les attaquants doivent travailler plus et il le fait bien ».